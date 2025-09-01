RĂZBOI în Ucraina, ziua 1286. Ursula von der Leyen anunță că Europa elaborează „planuri precise” de trimitere de trupe

Războiul din Ucraina a intrat luni, 1 septembrie 2025, în a 1.286-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Europa elaborează „planuri destul de precise” pentru o desfășurare de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a unor garanții de securitate post-conflict ce vor avea sprijinul capabilităților americane, a declarat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un interviu pentru Financial Times.

„Trump ne-a asigurat că…”

„Președintele Trump ne-a asigurat că va exista o prezență americană în cadrul dispozitivului de securitate”, a afirmat von der Leyen, adăugând că „acest lucru a fost clar și afirmat în mod repetat”.

Desfășurarea ar urma să includă potențial zeci de mii de trupe conduse de europeni, susținute de asistență din partea Statelor Unite, inclusiv prin sisteme de control și comandă, precum și de mijloace de informații și supraveghere, scrie Financial Times.

Potrivit sursei citate, acest aranjament a fost convenit la o întâlnire între președintele american, cel ucrainean, Volodimir Zelenski, și lideri europeni.

În altă ordine de idei, liderii europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și Ursula von der Leyen, sunt așteptați să se reunească joi, 4 septembrie, la Paris, la invitația lui Emmanuel Macron, pentru a continua discuțiile la nivel înalt cu privire la Ucraina, a mai relatat Financial Times, citând trei diplomați informați despre aceste planuri.

