RĂZBOI în Ucraina, ziua 1285. Cancelarul Germaniei vrea capitularea militară și prăbușirea economică a Rusiei

31 aug. 2025, 08:08, Actualitate
Războiul din Ucraina a intrat duminică, 31 august 2025, în a 1.285-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că se așteaptă ca Rusia să oprească războiul împotriva Ucrainei atunci când nu va mai putea să-l poarte din motive economice și militare.

Merz: „O abordare chiar mai agresivă”

În ultimele săptămâni, toate eforturile diplomatice întreprinse au eșuat, insistă liderul neamț.

„Toate eforturile din ultimele săptămâni au primit drept răspuns o abordare chiar mai agresivă a acestui regim de la Moscova împotriva populației din Ucraina. Asta nu se va opri până când nu ne asigurăm împreună că Rusia, cel puțin din motive economice, și poate și din motive militare, nu mai poate continua acest război”, a reacționat Merz la un eveniment regional al conservatorilor din landul Renania de Nord-Westphalia.

Sâmbătă, șeful statului major rus, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că trupele sale se află într-o ofensivă permanentă de-a lungul aproape întregii linii a frontului și că „au inițiativa strategică”.

În această vară, Rusia și-a intensificat loviturile aeriene asupra orașelor mult dincolo de linia frontului.

Eforturile președintelui american Donald Trump de a ajunge la o soluționare diplomatică a conflictului nu au dus la niciun rezultat până acum, iar aliații europeni, între care și Germania, solicită sancțiuni economice mai dure împotriva Moscovei.

