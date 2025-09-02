RĂZBOI în Ucraina, ziua 1287. Kievul admite pentru prima dată: Rusia a avansat puternic în luna august. Ce suprafață au cucerit soldații lui Putin

Războiul din Ucraina a intrat marți, 2 septembrie 2025, în a 1.287-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Armata rusă a continuat să avanseze în ritm crescut în Ucraina în august, dar a făcut-o mai puțin decât în luna precedentă, iulie, potrivit unei analize AFP a datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Proiectul pentru Amenințări Critice (CTP).

Cât teritoriu nou au cucerit rușii

Într-o lună, forțele Moscovei au cucerit 594 de kilometri pătrați de la ucraineni.

Ofensiva totală a rușilor are loc într-un moment în care eforturile diplomatice pentru a găsi o soluție la războiul din Ucraina s-au accelerat în ultimele săptămâni, sub directa implicare a președintelui american Donald Trump, dar care până acum nu au produs rezultate concrete.

În ceea ce privește atacurile ruse asupra Ucrainei cu drone cu rază de acțiune lungă, acestea s-au redus cu o treime în august în raport cu luna iulie, potrivit unei analize a AFP.

Această diminuare are loc la aproape trei luni de la intensificarea atacurilor aeriene ruse și coincide cu întrevederea dintre Donald Trump și omologul rus Vladimir Putin în Alaska, apoi cu cea dintre președintele american și liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Washington.

Chiar dacă aceste întrevederi au generat speranță cu privire la avansarea negocierilor de pace, acest dosar nu a progresat deloc de atunci.

