Premieră în războiul Ucraina-Rusia: Polonia a doborât drone rusești/ Rusia a intrat în spațiul NATO/ România a ridicat avioane F-16

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 10 septembrie 2025, în a 1.295-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Polonia a anunțat doborârea mai multor drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian în noaptea de marți spre miercuri, o premieră de când a izbucnit războiul din Ucraina. Tot marți noapte, România a ridicat în aer două aeronave F-16, după detectarea unui grup de drone în apropierea graniței.

UPDATE ora 08:30: Mesaj Ro-Alert: drone la granița României!

Alertă aeriană și reacție rapidă a forțelor MApN, după detectarea unui grup de drone în apropierea graniței cu Ucraina. Două aeronave au fost trimise în zonă și a fost emis mesaj RO-Alert. Dronele nu au intrat în spațiul aerian al României.

MApN anunță că, în noaptea de marți spre miercuri, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România. Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 00.59 de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare.

La ora 01.27 a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național, a comunicat MApN. La ora 02.35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit la bază.

Aliații NATO au fost informați despre incident.

„Ministerul Apărării Naționale menține în permanență un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru national. Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a flancului estic al NATO”, a transmis MApN.

UPDATE ora 08:30: Președintele Karol Nawrocki a convocat Biroul de Securitate Națională

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anunțat convocarea Biroului de Securitate Națională, în urma incidentului cu drone.

„De când au avut loc încălcările spațiului aerian polonez, am fost în contact constant cu viceprim-ministrul, ministrul Apărării Naționale și cu cei mai înalți comandanți din Forțele Armate Poloneze. Am participat la o ședință de informare la Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze. În curând, voi conduce o ședință de informare la Biroul de Securitate Națională (BBN), la care va participa prim-ministrul. Securitatea patriei noastre este prioritatea noastră principală și necesită o cooperare strânsă”, a transmis Karol Nawrocki pe X.

„Armele au fost desfășurate”

Președintele și prim-ministrul au fost notificați în legătură cu desfășurarea unei operațiuni de neutralizare a unor obiecte care au încălcat spațiul aerian polonez, a anunțat, pe X, ministrul Apărării, Cezary Tomczyk.

Armata poloneză a transmis că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei, ceea ce ar putea reprezenta o provocare majoră pentru Europa, potrivit CNN.

„Armele au fost desfășurate, iar serviciile lucrează activ pentru a localiza obiectele doborâte”, se arată într-un comunicat al Comandamentului Operațional al Poloniei, publicat pe X.

Declarația menționa că o operațiune militară era în desfășurare și îndemna locuitorii să rămână în casele lor. Nu au fost furnizate informații suplimentare despre „obiectele de tip dronă”.

BBC informează că premierul Donald Tusk se află „prezent la faţa locului”. De altfel, chiar Tusk a confirmat pe reţelele de socializare că forţele militare poloneze „au folosit arme împotriva obiectelor”. El s-a referit la ceea ce armata numeşte „obiecte de tip dronă” lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Tusk a precizat și că a primit un raport direct de la comandantul operaţional.

Polonia este membră a alianței NATO, pact transatlantic de apărare în care principala forță armată este America. Principiul după care se ghidează NATO este acela conform căruia un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor.

Ședință la Casa Albă

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat pentru CNN că a fost informat despre rapoartele privind dronele rusești deasupra Poloniei. Întrebat de CNN dacă a participat la o ședință informativă, la ieșirea de la o cină cu președintele Donald Trump, Rubio a răspuns „Da”.

Anterior, autoritățile poloneze au închis aeroportul din Varșovia, iar armata a declarat că avioanele poloneze și NATO au fost dezactivate, pe măsură ce au apărut rapoarte despre drone rusești deasupra țării.

Comandamentul Operațional al armatei poloneze a transmis într-un comunicat că „sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au atins cel mai înalt nivel de alertă” după ce Rusia a lansat atacuri aeriene masive asupra teritoriului ucrainean.

