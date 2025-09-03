RĂZBOI în Ucraina, ziua 1288. Trump: „Sunt foarte dezamăgit de președintele Putin”

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 3 septembrie 2025, în a 1.288-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele american Donald Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de omologul său rus, Vladimir Putin, după ce ultimele sale eforturi diplomatice, inclusiv o întâlnire bilaterală în Alaska, nu au reușit să producă niciun progres substanțial în rezolvarea războiului din Ucraina.

„Mii de oameni mor”

„Avem o relație excelentă”, a declarat Donald Trump în timpul unui interviu radio acordat prezentatorului Scott Jennings. Mai departe, liderul de la Casa Albă a adăugat: „Sunt foarte dezamăgit de președintele Putin. Mii de oameni mor, este un război care nu are niciun sens”.

Președintele în vârstă de 79 de ani nu precizat, însă, dacă dezamăgirea sa se va traduce în consecințe pentru Rusia, în ciuda ultimatumului său de două săptămâni dat Moscovei, care urmează să expire la sfârșitul acestei săptămâni.

Pe de altă parte, el a afirmat că nu este îngrijorat de o posibilă alianță între Rusia și China, comentariu făcut la scurt timp după ce Vladimir Putin și Xi Jinping s-au întâlnit și au discutat, la Beijing, în ajunul unei uriașe parade militare.

„Nu sunt deloc îngrijorat. Avem, de departe, cele mai puternice forțe militare din lume și ei nu vor folosi niciodată forțele lor militare împotriva noastră. Credeți-mă, acesta ar fi cel mai rău lucru pe care l-ar putea face vreodată”, a reacționat Trump.

Zelenski, semnal de alarmă

Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a declarat că Rusia strânge noi trupe armate în anumite sectoare ale liniei frontului și continuă să lanseze atacuri asupra țintelor ucrainene.

„Vedem acum un alt cumul de forțe rusești în anumite sectoare ale frontului. Putin refuză să accepte pacea”, a spus Zelenski în mesajul său video de marți seară.

Președintele ucrainean a adăugat că forțele rusești au atacat Ucraina cu 150 de drone în decursul nopții – peste 50 dimineața și „zeci” în cursul serii. El a calificat aceste atacuri drept „un acompaniament la declarațiile Rusiei din China”, făcând referire la vizita lui Putin la Beijing.

