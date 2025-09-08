Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1293. Trump se declară pregătit pentru noi sancțiuni împotriva Rusiei

08 sept. 2025, 08:08, Actualitate
Războiul din Ucraina a intrat luni, 3 septembrie 2025, în a 1.293-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă că ar avea în vedere noi sancțiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian extrem de puternic lansat de forțele armate ale lui Vladimir Putin asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă spre duminică.

„Da, sunt pregătit!”

Întrebat la Casa Albă de un jurnalist dacă este pregătit să treacă la o nouă etapă de sancțiuni împotriva Rusiei, președintele american a răspuns: „Da, sunt!”.

Donald Trump a amenințat în repetate rânduri Moscova cu noi sancțiuni, dar le-a suspendat pe durata negocierilor. Ultimele comentarii sugerează o atitudine din ce în ce mai agresivă, dar Trump nu a ajuns să spună dacă s-a angajat să ia o astfel de decizie sau ce ar putea implica o a doua fază.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a lansat 810 drone și 13 rachete asupra Ucrainei. Potrivit Kievului, au fost interceptate 747 de drone și 4 rachete. Datele arată că acesta a fost cel mai mare atac aerian de la începutul războiului, făcând cel puțin cinci morți și lovind pentru prima oară clădirea guvernului ucrainean din centrul Kievului.

La scurt timp după lovituri, secretarul american al Finanțelor, Scott Bessent, a asigurat că „SUA sunt pregătite să sporească presiunea asupra Rusiei”. De asemenea, el a cerut și partenerilor europeni să facă același lucru.

„Dacă SUA și UE pot să se pună de acord asupra mai multor sancțiuni, asupra taxelor vamale împotriva țărilor care cumpără petrol rusesc, economia rusă se va prăbuși. Și aceasta îl va aduce pe președintele Putin la masa negocierilor”, a insistat Scott Bessent.

Donald Trump a amenințat că va lua măsuri împotriva țărilor care cumpără hidrocarburi din Rusia. Ca un prim exemplu, a lovit deja India cu suprataxe vamale importante.

Joi, Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev, a transmis că „Donald Trump este foarte nemulțumit” că multe țări din UE achiziționează petrol rusesc.

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

