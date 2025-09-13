RĂZBOI în Ucraina, ziua 1298. Donald Trump, mesaj cu subînțeles pentru Vladimir Putin: „Răbdarea mea se epuizează rapid”

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 13 septembrie 2025, în a 1.298-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele american Donald Trump a declarat că răbdarea sa cu omologul său rus, Vladimir Putin, „se epuizează rapid”.

Trump țintește sectorul petrolier al Rusiei

În context, el a evocat posibilitatea unor sancțiuni aplicate băncilor și sectorului petrolier rusești.

Președintele american a adăugat, în timpul unui interviu „live” la canalul de televiziune Fox News, că președintele ucrainean Volodimir Zelenski trebuie și el convins să pună capăt conflictului din Ucraina, declanșat în 2022.

„E nevoie de doi pentru a dansa tango. Când Putin a vrut să o facă, Zelenski nu a vrut. Când Zelenski a vrut, Putin nu a mai vrut” – Donald Trump

Întrebat în cadrul emisiunii „Fox and Friends” despre intruziunea unor drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, în această săptămână, Trump a spus: „Nu vreau să apăr pe nimeni, dar dronele au fost, de fapt, doborâte”.

Joi, președintele american, departe de a se alătura protestelor țărilor europene din cadrul NATO, a considerat că ar fi putut fi „o greșeală” din partea Moscovei.

Întrebat ce formă ar lua eventualele măsuri împotriva Rusiei, Trump a răspuns: „Va consta în a-i lovi puternic cu sancțiuni împotriva băncilor, precum și asupra petrolului, și tarife vamale. Dar am mai făcut asta înainte, am făcut multe”.

Washingtonul este pregătit să impună taxe vamale suplimentare împotriva statelor care cumpără petrol rusesc, cum ar fi China și India, dar pune condiția ca Uniunea Europeană să facă același lucru.

