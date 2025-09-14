Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1298. Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată cu două drone

14 sept. 2025, 08:04, Actualitate
O rafinărie aparținând companiei petroliere Bashneft a luat foc în republica rusă Bașchiria, pe râul Volga, în urma unui atac cu drone, au anunțat oficiali ai firmei, citați de AFP și Reuters.

Potrivit guvernatorului regional Radîi Habirov, rafinăria, una din cele mai mari din Rusia, a fost vizată de două drone, dintre care una a căzut în incinta acesteia.

„A izbucnit un incendiu”

„Facilitatea de producție a fost ușor avariată și a izbucnit un incendiu, care este în prezent stins”, a notat guvernatorul, precizând că nu sunt victime.

Atacurile cu drone asupra instalațiilor petroliere rusești au devenit o caracteristică obișnuită a strategiei de apărare a Ucrainei, menită să perturbe aprovizionarea cu combustibil militar și să taie o sursă-cheie de venit pentru Moscova.

O schimbare recentă, însă, este că astfel de atacuri au loc în cursul zilei și în adâncul teritoriului rus.

Bașchiria, sau Republica Bașcortostan, se află la aproximativ 900 de kilometri de granița cu Ucraina.

