Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1302. Ursula von der Leyen și Trump au discutat despre noi măsuri pentru a crește presiunea asupra Rusiei

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1302. Ursula von der Leyen și Trump au discutat despre noi măsuri pentru a crește presiunea asupra Rusiei

17 sept. 2025, 08:08, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1302. Ursula von der Leyen și Trump au discutat despre noi măsuri pentru a crește presiunea asupra Rusiei
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1302. Ursula von der Leyen și Trump au discutat despre noi măsuri pentru a crește presiunea asupra Rusiei

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 17 septembrie 2025, în a 1.302-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat telefonic  cu președintele SUA, Donald Trump, cu privire la măsuri suplimentare pentru întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei.

„Am avut o conversație plăcută cu Donald Trump privind consolidarea eforturilor noastre comune de a crește presiunea economică asupra Rusiei prin măsuri suplimentare”, a transmis șefa C.E. într-un mesaj postat pe X.

UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni

Ea a indicat că Executivul U.E. va prezenta în curând propunerile sale pentru un al 19-lea pachet de sancțiuni europene împotriva Rusiei. Acesta va include măsuri care vizează criptomonedele, băncile și energia, a menționat ea.

Astfel, sunt „țintite” șase bănci și companii energetice rusești, precum și sistemele de plată și de carduri de credit din Rusia, platformele de tranzacționare a criptomonedelor și restricții suplimentare asupra comerțului cu petrol al Rusiei, potrivit Bloomberg.

Noi arme pentru Ucraina

Administrația Trump a aprobat primele pachete de ajutor militar american pentru Ucraina finanțate de aliații NATO printr-un nou aranjament financiar, au declarat pentru Reuters două surse care au dorit să își păstreze anonimatul.

Ajutorul va reprezenta prima utilizare a Listei Prioritare a Cerințelor Ucrainei (PURL), un mecanism dezvoltat de statele membre NATO și de Statele Unite pentru a coordona și finanța cele mai urgente necesități de pe câmpul de luptă ale Kievului, potrivit The Kyiv Independent.

Transporturile sunt evaluate fiecare la 500 de milioane de dolari și au fost aprobate de subsecretarul pentru Apărare, Elbridge Colby. Pachetele ar putea fi trimise „în curând”, în condițiile în care Washingtonul reia livrările de armament către Ucraina, de această dată finanțate de statele NATO.

Prin intermediul PURL, aliații cumpără arme, muniții și echipamente din stocurile militare ale SUA. Inițiativa ar putea ajunge să furnizeze armament în valoare de până la 10 miliarde de dolari, conform surselor citate de Reuters.

„Este exact ceea ce au cerut. O mulțime de lucruri”, ar fi declarat una dintre surse.

În august, președintele Volodimir Zelenski afirma că Ucraina își propune să obțină cel puțin 1 miliard de dolari pe lună de la statele NATO pentru a cumpăra arme fabricate în Statele Unite.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Citește și

POLITICĂ Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, are o întrebare pentru Alex Florența: „Pe guvernanții noștri, cine și când îi va trage la răspundere?”
10:45
Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, are o întrebare pentru Alex Florența: „Pe guvernanții noștri, cine și când îi va trage la răspundere?”
EXTERNE India, prezentă la ZAPAD 2025, alături de Rusia și Belarus. Cum ar putea pierde SUA un aliat cheie în Asia
10:42
India, prezentă la ZAPAD 2025, alături de Rusia și Belarus. Cum ar putea pierde SUA un aliat cheie în Asia
ACTUALITATE Victor Ponta: „Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine”
10:40
Victor Ponta: „Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine”
ACTUALITATE Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. La ce să fii atent, pentru a funcționa în condiții optime în sezonul rece
10:39
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. La ce să fii atent, pentru a funcționa în condiții optime în sezonul rece
VIDEO EXCLUSIV Călin GEORGESCU, așteptat de peste 100 de oameni în fața Poliției Ilfov cu drapel și pancarte: „Vocea adevărului, vocea demnității”
10:27
Călin GEORGESCU, așteptat de peste 100 de oameni în fața Poliției Ilfov cu drapel și pancarte: „Vocea adevărului, vocea demnității”
ACTUALITATE CRIMĂ elucidată după 41 de ani. Cazul unei tinere de 19 ani, ucisă din gelozie de fostul iubit. Ucigașul a trăit ani de zile cu identitate falsă
10:21
CRIMĂ elucidată după 41 de ani. Cazul unei tinere de 19 ani, ucisă din gelozie de fostul iubit. Ucigașul a trăit ani de zile cu identitate falsă
Mediafax
Liderii coaliției de guvernare se întâlnesc miercuri. Temele discuțiilor din agendă
Digi24
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
Cancan.ro
Klaus Iohannis, DISTRUS de ANAF: 'Va fi EXECUTAT silit'
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Mediafax
Bolojan discută cu reprezentanții primarilor și ai președinților de consilii județene despre reforma administrației locale
Click
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Cancan.ro
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Doliu în lumea fotbalului! A murit un fost fotbalist de la Steaua București
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Evz.ro
„Nu avem nevoie de atâtea județe și localități”. Mesaj clar de la Cotroceni
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
Intrarea noii concurente a stârnit un VAL DE CONFUZIE. Ce a spus Veronica despre Alina a bulversat competiția Casa Iubirii. Restul fetelor, în ceață totală: "Ce face?". DECLARAȚIA care ridică multe semne de întrebare
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Astronomii au auzit, în premieră, sunetul unei găuri negre „aruncate” prin spațiu