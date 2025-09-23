Războiul din Ucraina a intrat marți, 23 septembrie 2025, în a 1.308-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele Ucrainei este așteptat să se vadă cu președintele SUA, Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

„Facem tot posibilul pentru a opri războiul”

Liderul Ucrainei a aterizat la New York, unde va participa la Adunarea Generală a Națiunilor Unite și va încerca să obțină sprijin pentru un efort de pace condus de SUA pentru a pune capăt războiului cu Federația Rusă.

„Facem tot posibilul pentru a opri războiul”, a scris el pe X, adăugând că are programate mai multe întâlniri.

Liderul ucrainean este așteptat să se întâlnească și cu alți lideri mondiali în marja reuniunii ONU și să țină un discurs miercuri, 24 septembrie.

Zelenski a declarat că va participa, de asemenea, la primul summit al liderilor Coaliției pentru Întoarcerea Copiilor Ucraineni, care va avea loc pentru prima dată la nivel mondial. Întâlnirea, a spus el, a subliniat „natura globală a schimbărilor aduse de acest război, războiul pe care Rusia l-a început în Crimeea”.

Nu mai puțin de 35.000 de copii ucraineni sunt încă dispăruți și se crede că sunt ținuți în Rusia sau în teritoriile ocupate din estul Ucrainei, potrivit unei echipe de experți americani.

