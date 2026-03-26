Război în Ucraina, ziua 1491. Zelenski acuză SUA că leagă garanțiile de securitate de cedarea Donbasului

Războiul din Ucraina a intrat joi, 26 martie 2026, în a 1.491-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, afirmă că Statele Unite ale Americii pun presiune pe Ucraina să cedeze Donbasul în schimbul garanțiilor de securitate, scrie agenția Reuters, citată de Mediafax.

Garanțiile de securitate, condiționate

Acest lucru, spune președintele ucrainean, ar însemna cedarea Donbasului către Rusia. Declarațiile au fost făcute într-un interviu exclusiv acordat agenției Reuters.

Potrivit liderului ucrainean, presiunile din partea Washingtonului au crescut din cauza atenției acordate de administrația americană conflictului din Orientul Mijlociu. Volodimir Zelenski a declarat în cadrul interviului că această situație influențează poziția președintelui Donald Trump în raport cu Ucraina.

„Orientul Mijlociu are cu siguranță un impact asupra președintelui Trump și cred că și asupra următoarelor sale măsuri. Din păcate, în opinia mea, președintele Trump alege în continuare o strategie de a exercita mai multă presiune asupra părții ucrainene”, a declarat el pentru Reuters.

El a mai spus că Ucraina are nevoie de garanții din partea partenerilor internaționali pentru a preveni reluarea agresiunii rusești după un posibil acord de pace – „Americanii sunt pregătiți să finalizeze aceste garanții la nivel înalt odată ce Ucraina va fi gata să se retragă din Donbas”.

În context, Zelenski a avertizat că o astfel de decizie ar slăbi securitatea Ucrainei și a Europei, prin pierderea unor poziții defensive.

Președintele ucrainean a adăugat că Rusia mizează pe o eventuală retragere a Statelor Unite din negocieri și pe scăderea interesului Washingtonului pentru conflict. Cu toate acestea, după atacurile recente asupra orașelor ucrainene, Volodimir Zelenski a mulțumit administrației americane pentru continuarea livrărilor de sisteme de apărare Patriot – „Nu am fost opriți din livrări. Sunt foarte recunoscător președintelui Trump și echipei sale. Dar această livrare de rachete Patriot nu este atât de mare pe cât avem nevoie”.

RO-Alert pentru județul Tulcea

Locuitorii din județul Tulcea au primit, în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 00:30, un mesaj RO-Alert prin care erau avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Cel mai probabil este vorba despre fragmente de drone din spațiul aerian ucrainean.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis mesaj RO-Alert pentru locuitorii nordul județului. Prin mesaj, locuitorii au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă, dar să-și păstreze calmul.

Reprezentanții ISU Tulcea au precizat că vor reveni cu informații suplimentare.

