Război în Ucraina, ziua 1489. Rușii atacă dezlănțuit, sirenele răsună în aproape toată Ucraina

Războiul din Ucraina a intrat marți, 24 martie 2026, în a 1.489-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 14 rănite marți în atacuri rusești la Poltava și Zaporojie, în centrul și sudul Ucrainei, anunță autoritățile regionale.

Atac combinat cu rachete și drone

La Poltava (centru), șeful administrației regionale, Vitali Dyakivnych, a făcut cunoscut pe Telegram că cel puțin două persoane au fost ucise și 11 rănite într-un atac inițial, care a provocat incendii și pagube în mai multe clădiri rezidențiale și la un hotel.

În Zaporojie (sud), șeful administrației regionale, Ivan Fedorov, a anunțat pe Telegram „un atac masiv combinat cu rachete și drone. Din păcate, o persoană a fost ucisă și alte trei au fost rănite”.

Pe de altă parte, în Peninsula Crimeea, anexată de Rusia, guvernatorul Sevastopolului a raportat cel puțin două morți și opt răniți într-o explozie urmată de un incendiu într-o clădire rezidențială din oraș, fără a oferi inițial o cauză a incendiului sau a stabili o legătură cu războiul în curs.

Alerte aeriene au fost lansate marți pe întreg teritoriul Ucrainei, cu excepția regiunii Odesa (în sud), urmare a unui val masiv de atacuri rusești, notează AFP.

Kievul anunță pierderile… Moscovei

Forțele ruse au suferit mii de decese și cazuri de răniri grave în rândul soldaților săi în urma ofensivei de primăvară din Ucraina din ultimele săptămâni, a postat pe Facebook cel mai înalt oficial militar al Kievului, generalul Oleksandr Sîrskîi. „În patru zile, inamicul a pierdut peste 6.090 de soldați căzuți sau răniți”, a declarat generalul cu patru stele. Pierderile rusești din ultima săptămână au totalizat peste 8.700 de morți și răniți grav, mai a spus Sîrskîi.

Cu toate acestea, ucrainenii nu au reușit să spargă frontul, a recunoscut comandantul-șef al trupelor lui Zelenski.

Pe de altă parte, observatorii independenți au sesizat o activitate sporită a unităților rusești de-a lungul frontului în ultimele zile, trupele Moscovei încercând să exploateze condițiile meteorologice îmbunătățite și sfârșitul perioadei noroioase pentru a-și intensifica atacurile.

La rândul său, Ministerul rus al Apărării a raportat ocuparea a încă două localități din regiunea Donețk.

