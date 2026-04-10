Război în Ucraina, ziua 1506. Putin anunță o încetare a focului de Paște. Delegație rusă, primită în SUA de Administrația Trump

Război în Ucraina, ziua 1506. Putin anunță o încetare a focului de Paște. Delegație rusă, primită în SUA de Administrația Trump

Război în Ucraina, ziua 1506. Putin anunță o încetare a focului de Paște. Delegație rusă, primită în SUA de Administrația Trump
Război în Ucraina, ziua 1506. Putin anunță o încetare a focului de Paște / Sursa FOTO: Profimedia

Războiul din Ucraina a intrat vineri, 10 aprilie 2026, în a 1506-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele Vladimir Putin a anunțat o încetare a focului în Ucraina pentru sfârșitul zilei de sâmbătă și duminică, când se sărbătorește Paștele, a transmis Kremlinul.

Anterior, Kievul propusese un armistițiu, variantă cu care Moscova nu a fost de acord.

„Prin decizia comandantului suprem, V.Putin, în legătură cu apropiata sârbătoare a Paștelui ortodox, o încetare a focului a fost decretată pentru sâmbătă, 11 aprilie, începând de la ora locală 16:00 (13:00 GMT), până la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2026”, se menționează în comunicatul Kremlinului.

Kirill Dmitriev, trimis în SUA

În altă ordine de idei, trimisul special al președintelui rus, Kirill Dmitriev, se află în prezent în Statele Unite. El se întâlnește cu membri ai administrației liderului de la Casa Albă, Donald Trump, pentru a discuta despre un acord de pace în Ucraina. Pe agenda discuțiilor se află și cooperarea economică dintre SUA și Rusia.

Informațiile au fost confirmate pentru Reuters de surse care au cunoștință despre această vizită.

Vizita are loc înaintea deciziei Statelor Unite cu privire la prelungirea derogării de la sancțiunile impuse petrolului rusesc, care expiră pe 11 aprilie. Și acest subiecte este așteptat să fie abordat de cele două tabere.

După convenirea armistițiului între SUA și Iran, Kremlinul și-a exprimat dorința ca Washingtonul să aibă timp și posibilitatea necesare pentru a relua negocierile de pace trilaterale cu privire la Ucraina.

„Sperăm că, într-un viitor previzibil, SUA vor avea mai mult timp și mai multe oportunități pentru întâlniri în format trilateral”, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, referindu-se la discuțiile purtate între Rusia, Ucraina și SUA.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

AFACERI Sifonul, din nou la modă în România. Cât câștigă un sifonar în 2026, ca angajat sau antreprenor
08:43
Sifonul, din nou la modă în România. Cât câștigă un sifonar în 2026, ca angajat sau antreprenor
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Castro a introdus o noutate – relația cu presa. Politicienii slabi se tem de presă”
08:30
Ion Cristoiu: „Castro a introdus o noutate – relația cu presa. Politicienii slabi se tem de presă”
TEHNOLOGIE Influența smartphone-ului asupra atenției. De ce nu e bine să ții telefonul mobil în fața ta
08:00
Influența smartphone-ului asupra atenției. De ce nu e bine să ții telefonul mobil în fața ta
IMOBILIARE Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
07:59
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
ACTUALITATE 10 Aprilie, calendarul zilei: Leonard Doroftei împlinește 56 de ani, Steven Seagal 74. Are loc tragedia din apropierea aeroportului din Smolensk
07:15
10 Aprilie, calendarul zilei: Leonard Doroftei împlinește 56 de ani, Steven Seagal 74. Are loc tragedia din apropierea aeroportului din Smolensk
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Dacă opinia persoanelor este conform cerințelor UE, atunci este bună, dacă nu ajută UE, trebuie cenzurată”
07:00
Dan Dungaciu: „Dacă opinia persoanelor este conform cerințelor UE, atunci este bună, dacă nu ajută UE, trebuie cenzurată”
Mediafax
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule cu prudență, în condiții de iarnă
Digi24
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
Cancan.ro
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Adevarul
Cine a fost, de fapt, Iuda Iscarioteanul? O analiză a specialiștilor moderni asupra profilului psihologic al „vânzătorului de Hristos”
Mediafax
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când celălalt simte miros de sânge, ești terminat”
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Tinerii nu mai știu cum să dezbată idei din cauza Inteligenți Artificiale, arată un studiu
RĂZBOI Armistițiu de Paștele Ortodox în Ucraina. Putin cere reciprocitate din partea Kievului: „Pornim de la faptul că ucrainenii vor urma exemplul Rusiei”
08:30
Armistițiu de Paștele Ortodox în Ucraina. Putin cere reciprocitate din partea Kievului: „Pornim de la faptul că ucrainenii vor urma exemplul Rusiei”
CONTROVERSĂ Racția dură a lui Trump după presupusele taxele impuse de Iran petrolierelelor în Ormuz: „Ar fi bine să înceteze imediat!”
08:06
Racția dură a lui Trump după presupusele taxele impuse de Iran petrolierelelor în Ormuz: „Ar fi bine să înceteze imediat!”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Arabia Saudită are un proiect pentru 2030 în care să își dezvolte economia. Nu își permit să aibă dezvoltarea oprită de un asemenea conflict”
08:00
Ștefan Popescu: „Arabia Saudită are un proiect pentru 2030 în care să își dezvolte economia. Nu își permit să aibă dezvoltarea oprită de un asemenea conflict”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Cred că sunt anumite negocieri între statele regiunii. Trump face unele anunțuri pentru a calma piețele”
07:30
Ștefan Popescu: „Cred că sunt anumite negocieri între statele regiunii. Trump face unele anunțuri pentru a calma piețele”
LIVE 🚨 Armistițiu în Iran: Trump critică Iranul pentru proasta gestionare din Ormuz: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”
07:27
🚨 Armistițiu în Iran: Trump critică Iranul pentru proasta gestionare din Ormuz: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”
SĂNĂTATE Un cardiolog care a tratat infarcturi timp de 20 de ani dezvăluie cele 7 lucruri pe care le evită seara, după ora 19:00
07:00
Un cardiolog care a tratat infarcturi timp de 20 de ani dezvăluie cele 7 lucruri pe care le evită seara, după ora 19:00

