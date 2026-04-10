Război în Ucraina, ziua 1506. Putin anunță o încetare a focului de Paște. Delegație rusă, primită în SUA de Administrația Trump

Războiul din Ucraina a intrat vineri, 10 aprilie 2026, în a 1506-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele Vladimir Putin a anunțat o încetare a focului în Ucraina pentru sfârșitul zilei de sâmbătă și duminică, când se sărbătorește Paștele, a transmis Kremlinul.

Anterior, Kievul propusese un armistițiu, variantă cu care Moscova nu a fost de acord.

„Prin decizia comandantului suprem, V.Putin, în legătură cu apropiata sârbătoare a Paștelui ortodox, o încetare a focului a fost decretată pentru sâmbătă, 11 aprilie, începând de la ora locală 16:00 (13:00 GMT), până la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2026”, se menționează în comunicatul Kremlinului.

Kirill Dmitriev, trimis în SUA

În altă ordine de idei, trimisul special al președintelui rus, Kirill Dmitriev, se află în prezent în Statele Unite. El se întâlnește cu membri ai administrației liderului de la Casa Albă, Donald Trump, pentru a discuta despre un acord de pace în Ucraina. Pe agenda discuțiilor se află și cooperarea economică dintre SUA și Rusia.

Informațiile au fost confirmate pentru Reuters de surse care au cunoștință despre această vizită.

Vizita are loc înaintea deciziei Statelor Unite cu privire la prelungirea derogării de la sancțiunile impuse petrolului rusesc, care expiră pe 11 aprilie. Și acest subiecte este așteptat să fie abordat de cele două tabere.

După convenirea armistițiului între SUA și Iran, Kremlinul și-a exprimat dorința ca Washingtonul să aibă timp și posibilitatea necesare pentru a relua negocierile de pace trilaterale cu privire la Ucraina.

„Sperăm că, într-un viitor previzibil, SUA vor avea mai mult timp și mai multe oportunități pentru întâlniri în format trilateral”, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, referindu-se la discuțiile purtate între Rusia, Ucraina și SUA.

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front