Prima pagină » Actualitate » Război în Ucraina, ziua 1522. Zelenski îndeamnă la o nouă rundă de negocieri cu Federația Rusă. Ce țară a propus pentru mediere

Război în Ucraina, ziua 1522. Zelenski îndeamnă la o nouă rundă de negocieri cu Federația Rusă. Ce țară a propus pentru mediere

Războiul din Ucraina a intrat, duminică, 26 aprilie 2026, în a 1522-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat în vizită în Azerbaidjan, a propus următoarea rundă de negocieri cu Rusia să se desfășoare în această țara din Caucaz.

Zelenski: „Suntem pregătiți pentru negocieri trilaterale”

„L-am informat pe președintele Azerbaidjanului că suntem pregătiți pentru negocieri trilaterale în țara sa”, a declarat Zelenski, după o întâlnire cu liderul azer Ilham Aliyev, în orașul Gabala.

El a mai adăugat: „Anterior, astfel de negocieri au avut loc în Turcia (n.r. – un aliat al Azerbaidjanului, iar ulterior, cu participarea partenerilor americani, negocierile au avut loc în Elveția. Dacă Rusia este deschisă către diplomație, suntem în mod firesc pregătiți să purtăm astfel de negocieri în Azerbaidjan, în viitorul apropiat. Este foarte important pentru Ucraina ca Rusia să găsească puterea de a pune capăt acestui război nedrept. Apreciem foarte mult rolul partenerilor noștri în medierea acestui proces”.

Azerbaidjanul a găzduit mai multe întâlniri între înalți oficiali militari ai NATO și reprezentanți ai armatei ruse între 2017 și 2020.

Procesul diplomatic menit să pună capăt războiului ruso-ucrainean a fost blocat după ce Statele Unite ale Americii și Israelul au atacat Iranul, la 28 februarie.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe