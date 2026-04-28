Război în Ucraina, ziua 1524. Rezervoare rusești de stocare a petrolului, ținta unui atac cu drone

Războiul din Ucraina a intrat, marți, 28 aprilie 2026, în a 1524-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Un nou atac al ucrainenilor asupra rezervoarelor de stocare a petrolului din Tuapse. Înainte flăcările provocate de atacurile anterioare să poată fi stinse, Kievul a mai lovit o dată, în noaptea de luni spre marți.

Incendiile, nestinse după mai multe zile

Tuapse s-a confruntat cu o intensificare a atacurilor în ultimele zile, inclusiv cu lovituri asupra unei rafinării de petrol 16 și 20 aprilie. Loviturile au provocat incendii ce au durat mai multe zile la această instalație, potrivit The Kyiv Independent.

Rezervoarele de stocare a petrolului lovite de dronele ucrainene sunt situate pe teritoriul unei rafinării de petrol, a raportat canalul independent de știri Telegram Exilenova Plus. Tuapse este la aproximativ 233 de kilometri de Ucraina, pe coasta de sud-est a Crimeii ocupate, și la aproximativ 500 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina.

Ucraina lovește în mod regulat infrastructura Rusiei, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul. Kievul consideră că instalațiile energetice sunt ținte militare valide, deoarece acestea furnizează combustibil și finanțare Kremlinului.

Duminică, o rafinărie de petrol din orașul rus Iaroslavl și mai multe ținte din teritoriile ocupate de Rusia au fost lovite de drone, a confirmat Statul Major al Ucrainei.

