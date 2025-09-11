Război pe față în tabăra democrată din SUA. Kamala Harris îl atacă pe Joe Biden în cartea de memorii „107 zile”

Presa din Statele Unite scrie că a sosit momentul ca fostul vicepreședinte, Kamala Harris, să își regleze conturile cu Joe Biden și anturajul acestuia. Dezvăluiri teribile sunt făcute într-o carte de memorii, „107 zile”, care va vedea lumina tiparului în luna septembrie.

Potrivit AFP, ex-candidatul Partidului Democrat la președinția Americii descrie ca „o imprudență” decizia lui Biden de a anunța că mai vrea un mandat la Casa Albă.

„Decizia le aparține lui Joe și Jill Biden”

„Decizia le aparține lui Joe și Jill Biden (n.r. – soția lui). Asta repetam cu toții ca o mantră, de parcă am fi fost hipnotizați. Era, oare, un gest de grație sau o imprudență? Privind retrospectiv, cred că a fost o imprudență”, scrie fostul vicepreședinte în această carte din care revista The Atlantic a publicat mai multe fragmente.

„Miza era pur și simplu prea mare. Nu era o decizie care să fie lăsată la latitudinea ego-ului sau a ambiției unei singure persoane. Știam, însă, că ar interpreta ca fiind profund egoist dacă l-aș sfătui să nu candideze. Ar fi văzut asta drept o ambiție goală, poate chiar o trădare otrăvitoare” – Kamala Harris

Democrata l-a înlocuit rapid pe Joe Biden drept candidat la Casa Albă, la sfârșitul lui iulie 2024, dar nu a putut întoarce „jocul” în favoarea ei, Donald Trump câștigând la pas cursa pentru Casa Albă.

Funcția de vicepreședinte este adesea considerată în Statele Unite ca o rampă de lansare către președinție.

Despre starea de sănătate a lui Biden

Deși susține că Joe Biden, în prezent în vârstă de 82 de ani, a fost întotdeauna capabil să-și îndeplinească atribuțiile de președinte, Kamala Harris admite că acesta „obosea”. „Atunci se vedea vârsta lui, în bâlbe fizice și verbale”, mai spune democrata.

Prima femeie vicepreședinte din istoria Statelor Unite, care public a rămas complet loială lui Joe Biden, până la apariția acestei cărți, atacă violent și anturajul fostului lider american, în paragrafele dezvăluite de The Atlantic.

„A fost aproape imposibil să obțin ceva pozitiv despre munca mea ori să mă apere împotriva atacurilor neadevărate. Am aflat adesea că echipa președintelui adăuga combustibil la narațiunile negative despre mine” – Kamala Harris

Fosta senatoare și procuror general al Californiei deplânge faptul că Joe Biden, când s-a adresat americanilor, pe 24 iulie, pentru a explica retragerea sa din cursă, a vorbit timp de 9 minute înainte de a o menționa și pe ea, pe scurt.

De asemenea, Kamala Harris relatează că la Casa Albă „nu a fost apreciat” un discurs în care a avertizat cu privire la criza umanitară din Fâșia Gaza, chiar dacă textul fusese aprobat în prealabil. „Am fost mustrată, se pare, pentru că l-am rostit prea bine”, dezvăluie ea.

De ce „107 zile”

Cartea sa de memorii intitulată „107 Days” („107 zile”), publicată de editura Simon & Schuster, va fi lansată pe 23 septembrie în Statele Unite și va fi în centrul unui turneu promoțional.

Titlul face referire la durata campaniei sale prezidențiale eșuate, lansată în grabă după retragerea lui Joe Biden, pe 21 iulie, și care s-a încheiat cu o înfrângere zdrobitoare în fața lui Donald Trump, la 5 noiembrie.

Fostul președinte democrat a dispărut în mare parte din viața publică de când a părăsit Casa Albă. Biroul său a anunțat în luna mai că suferă de cancer de prostată în formă agresivă.

