Prima pagină » Știri externe » Trump o lasă pe Kamala Harris fără protecția oferită de Serviciul Secret, prelungită printr-un ordin CONFIDENȚIAL al Administrației Biden

29 aug. 2025, 17:04, Știri externe
Printr-o scrisoare adresată secretarului pentru Securitate Internă, președintele SUA Donald Trump a revocat joi protecția pe care i-o oferea Serviciul Secret fostului vicepreședinte Kamala Harris.

Serviciul Secret este însărcinat să le ofere foștilor președinți americani protecție pe viață.

În calitate de fost vicepreședinte, Harris a beneficiat de protecția Serviciului Secret pentru șase luni după ce a părăsit funcția, conform legii federale. Această perioadă s-a încheiat pe 21 iulie, notează CNN.

Cu toate acestea, protecția de care beneficia Harris a fost prelungită cu încă un an printr-o directivă – care nu a fost făcută publică până acum – semnată de președintele de atunci Joe Biden cu puțin timp înainte de a părăsi funcția, potrivit mai multor persoane la curent cu chestiunea.

Harris se pregătește pentru un turneu de promovare a noii sale cărți

Decizia lui Trump vine în contextul în care Harris se pregătește pentru un turneu de promovare a noii sale cărți – „107 Days” – prin mai multe orașe din America. Volumul de memorii despre scurta campanie prezidențială a Kamalei urmează să fie lansat pe 23 septembrie.

Prin urmare, Kamala va reveni în lumina reflectoarelor. După ce a pierdut alegerile, ea a participat la doar câteva evenimente publice.

„Vicepreședintele este recunoscător Serviciului Secret al Statelor Unite pentru profesionalismul, dedicarea și angajamentul neclintit față de siguranță”, a declarat Kirsten Allen, consilier principal al Harris.

Președinții și candidații prezidențiali se confruntă frecvent cu amenințări la adresa securității lor. Au existat două tentative de asasinat împotriva lui Trump în timpul candidaturii sale la președinție anul trecut.

Harris, potrivit unor persoane la curent cu chestiunea, s-a confruntat cu probleme de securitate aparte, având în vedere că a fost prima femeie și prima femeie de culoare în funcția de vicepreședinte.

Aceste îngrijorări au crescut după ce Kamala a fost nominalizată să candideze la președinția Statelor Unite.

Soțul Kamalei, Doug Emhoff, a rămas fără propria echipă de agenți de pază pe 21 iulie, conform prevederilor standard privind partenerul unui fost vicepreședinte.

