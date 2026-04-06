Război total între două vedete de la TVR. Relația dintre Marian Olaianos și Nadina Vlădescu, în faza pe tribunal și dosare penale

Marian Olaianos, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de la TVR, a fost trimis în judecată pentru agresarea fostei iubite, Nadina Vlădescu. Pe de altă parte, anunță în exclusivitate G4Media, și Vlădescu este inculpată, la rândul ei, dar pentru hărțuirea unui alt fost iubit.

Comentatorul sportiv a fost trimis în judecată la începutul acestui an, în februarie, pentru agresarea Nadinei Vlădescu, o colegă din TVR cu care a avut o relație, în trecut.

„Nu știu, nu comentez”

Singura reacție pe care Olaianos a avut-o vizavi de acest subiect a fost „Nu știu, nu comentez”.

Nadina Vlădescu nu se află pentru prima dată într-o astfel de situație. Acum doi ani, în 2024, ea a ajuns în fața judecătorilor după ce Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a acuzat-o de hărțuirea unui alt fost iubit.

Spre deosebire de Marian Olaianos, Vlădescu a transmis următoarele: „Publicarea unor informații provenite din dosare aflate pe rolul instanțelor și supuse unor măsuri de confidențialitate constituie o încălcare a dispozițiilor instanței și a normelor legale privind protecția datelor și a vieții private. De asemenea, expunerea publică a unor elemente private sau medicale, în lipsa unui interes public real și actual, poate reprezenta o ingerință gravă și nejustificată în viața privată”.

Totuși, potrivit sursei citate, pe portalul instanțelor de judecată cei doi inculpați din dosare nu pot fi identificați. Astfel, numele lui Olaianos a fost anonimizat, iar în ceea ce o privește pe Vlădescu, dosarul a fost scos cu totul din sistemul cu acces public.

Ce a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1

Jurnalist sportiv cu mare experiență și unul dintre cele mai importante nume din TVR, Marian Olaianos este judecat pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă. Concret, este vorba despre fapta funcționarului public care, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, supune o persoană la amenințări, loviri sau alte violențe.

Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă între o lună și șase luni de detenție ori amendă, majorată cu o treime. Deocamdată, dosarul lui se află în faza de Cameră Preliminară.

Într-un răspuns trimis G4Media.ro, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 și Judecătoria Sectorului 1 au făcut următoarele precizări. Marian Olaianos este acuzat că, la data de 17 octombrie 2022, aflat în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu ca jurnalist, a lovit-o pe Nadina Vlădescu de mai multe ori, în incinta sediului TVR.

Faptele s-au petrecut în felul următor:

în jurul orei 12:00, în timp ce persoana vătămată și inculpatul se aflau în biroul acestuia, pe fondul unui conflict verbal, inculpatul a lovit-o pe persoana vătămată cu palmele și pumnii în zona feței, cu un mănunchi de chei peste mână, cu picioarele, cu pumnul stâng în sânul drept, a strâns-o în brațe și a îmbrâncit-o în colțul unei măsuțe, în ușa biroului și în perete;

în jurul orei 12:00, la ieșirea din redacția Sport a TVR1, inculpatul a lovit-o pe persoana vătămată cu cheile peste față și ochi;

la ora 13:30, imediat după intrarea în sediul TVR, inculpatul s-a întors brusc către persoana vătămată, care mergea în urma sa, i-a băgat degetele opozabile în gât și a împins-o către un perete, după care a lovit-o cu capul de acel perete.

Victima a avut leziuni ce au necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale.

De ce este anchetată Nadina Vlădescu

Și Nadina Vlădescu este anchetată de procurori, fiind inculpată într-un dosar instrumentat tot de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Vedeta TVR Cultural a fost trimisă în judecată în 2024 pentru …hărțuire.

De precizat că legea prevede următoarele:

Fapta celui care, în mod repetat, urmăreşte, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi supraveghează locuinţa, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă. Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care, prin frecvenţă sau conţinut, îi cauzează o temere unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

În acest caz, Parchetul a refuzat să ofere detalii, dar un răspuns al Judecătoriei Sectorului 1 arată că dosarul a trecut de Camera Preliminară și a avut primul termen la data de 19 martie 2026.

Potrivit gsp.ro, partea vătămată din acest dosar este un medic cu care Nadina Vlădescu ar fi avut o relație înainte de cea cu Marian Olaianos. În 2020, medicul a obținut chiar un ordin de restricție împotriva jurnalistei TVR. El a susținut atunci că „tot timpul este urmărit de pârâtă, așteptat în scară, la mașină, la ușa casei, vine peste acesta în casă (…) a intrat în locuința acestuia în momentul în care intimatul a deschis ușa pentru a primi comanda pe care o efectuase la un restaurant, refuzând apoi să plece”.

„Dosarul este confidențial”

Interesant este că dosarul penal pentru hărțuire în care este inculpată Vlădescu nu mai există deloc pe același portal al instanțelor. A fost scos la puțin timp după ce a fost înregistrat.

„(…) este confidenţial, motiv pentru care nu poate fi vizualizat pe portalul instanţelor de judecata. Confidenţializarea dosarului nr. (…) s-a dispus de către vicepreşedintele instanţei, urmare cererii formulate de unul dintre inculpați pentru respectarea dispoziţiile legale cu privire la respectarea vieţii private dar şi a art. 4 Cod procedură penală care instituie principiul prezumţiei de nevinovăţie”, a explicat Judecătoria Sectorului 1 pentru G4Media.ro, în decembrie 2024.

