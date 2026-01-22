Prima pagină » Actualitate » Războiul premierilor. Orban intră în scenă: „Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită / În loc să tacă mâlc, îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan”

22 ian. 2026, 18:49, Actualitate
Războiul premierilor: Ludovic Orban intră în scenă și postează un mesaj pe Facebook în care susține că „nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită”, deoarece „îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan”.

„Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită. În loc să tacă mâlc, să își pună cenușă în cap și să se căiască pentru dezastrul economic și bugetar din ultimii trei ani, îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan. De ce? Tocmai pentru Bolojan nu a fugit de răspundere și și-a asumat riscurile majorede a lua măsurile indispensabile pentru a reuși să înlăture efectele calamităților provocate de guvernarea iresponsabilului.

Și asta în condițiile în care partidul din care face parte Ciolacu, PSD, este în egală măsură responsabil pentru toate măsurile adoptate de guvern, pentru că este membru al coaliției de guvernare și are cel mai mare număr de minștri în guvern. Mai mult decât atât, PSD fiind principalul vinovat pentru întârzierea sau blocarea foarte multe decizii în coaliție care ar fi putut să așeze o mai mare parte din greutatea redresării pe umerii clientelei politice, și nu pe umerii cetățenilor”, spune Ludovic Orban.

Acesta mai spune că îi este tot mai clar că PSD „va apela la orice ticăloșie pentru a scăpa cât mai repede de Bolojan”.

„Îmi este din ce în ce mai clar că PSD va apela la orice ticăloșie pentru a scăpa cât mai repede de Bolojan. Pentru că știu foarte bine că, atât timp cât Bolojan este la Palatul Victoria, combinațiile, privilegiile, sinecurile, matrapazlâcurile și furăciunile obișnuite ale pesediștilor sunt în pericol.

P.S. În fotografie puteți vedea cât de „preocupat și afectat” este Ciolacu de problemele românilor, departe de țară, la un resort de lux din Vietnam, însoțit de doamna Docuz”, a scris Ludovic Orban pe Facebook.

