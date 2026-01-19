Războiul resurselor în 2026: în lupta mondială pentru minerale critice, Donald Trump bagă 7,5 miliarde de dolari. În ce investește Pentagonul ca să-și asigure aprovizionarea strategică

Pentagonul a preluat o participație de 150 de milioane de dolari într-o companie de galiu cu sediul în Louisiana, în încercarea de a consolida aprovizionarea cu materiale esențiale producătorilor de apărare și de a contracara dominația chineză asupra lanțurilor de aprovizionare, arată Financial Times.

Compania Atlantic Alumina a anunțat în această săptămână că investiția Pentagonului va fi urmată de o finanțare guvernamentală suplimentară în termen de 30 de zile de la finalizarea achiziției de acțiuni preferențiale.

Firma de investiții în mărfuri Pinnacle va investi, de asemenea, 300 de milioane de dolari în Atalco. Principalii contractori din domeniul apărării din SUA și-au exprimat îngrijorarea cu privire la aprovizionarea cu galiu, care este esențial pentru sisteme precum radare, sisteme de căutare a rachetelor, sateliți și sisteme radio.

Washingtonul și-a accelerat eforturile de a-și consolida aprovizionarea cu materiale esențiale, administrația Trump plănuind să bage miliarde de dolari în astfel de investiții.

De ce le trebuie americanilor galiu?

Galiul, prezent în numeroase minerale și minereuri, este un produs secundar al producției de alumină, care nu este produsă în SUA. Alumina și galiul sunt esențiale pentru producerea de sisteme aerospațiale și de apărare , semiconductori și tehnologii legate de energie. Însă Beijingul domină lanțurile cruciale de aprovizionare.

China are aproximativ 99% din oferta de galiu rafinat în 2025, precum și aproximativ 70% din cererea globală, potrivit grupului de informații de piață Project Blue.

Atalco a anunțat că se așteaptă să producă în cele din urmă peste 1 milion de tone de alumină și 50 de tone de galiu anual în Louisiana și să devină „capabilă să satisfacă cererea totală de galiu din SUA”, dar nu a specificat un calendar.

În noiembrie, Pentagonul a acordat 40 de milioane de dolari companiei ElementUSA Minerals pentru a separa și purifica galiul din deșeurile industriale.

Guvernul SUA a mai anunțat în decembrie o investiție de 7,4 miliarde de dolari într-o fabrică de procesare a galiului care va fi construită de compania coreeană Korea Zinc.

Bătălia cu China pentru metale rare

Administrația Trump a insistat să preia participații la acțiuni în companii din motive de securitate națională.

În iulie, Pentagonul a preluat o participație de 400 de milioane de dolari la producătorul de metale rare MP Materials, iar în luna următoare, guvernul SUA a preluat o participație de 10% la Intel și a încheiat o așa-numită tranzacție de aur cu US Steel Corp.

SUA au importat aproximativ 7 tone de galiu prelucrat și brut din China în 2019, dar această cifră a scăzut la zero până în 2024, conform datelor comerciale compilate de Silverado Policy Accelerator. SUA au importat în total 11 tone de galiu metalic în 2024, potrivit US Geological Survey.

În lupta cu dominația Chinei, Occidentul își construiește surse alternative

Temerea crescândă cu privire la vulnerabilitatea lanțului de aprovizionare și creșterea prețurilor metalelor de nișă, din cauza restricțiilor impuse de China exporturilor anul trecut, au determinat factorii de decizie și companiile occidentale să își construiască surse alternative de minerale critice.

Mai mulți investitori occidentali au prezentat planuri de a începe producția de galiu, inclusiv Alcoa, Metlen Energy & Metals și Rio Tinto împreună cu partenerul Indium Corporation.

Agenția de raportare a prețurilor Fastmarkets a estimat că producția anuală de galiu va intra în funcțiune în următorii ani, cu o creștere semnificativă a scăderii exporturilor chineze, deși se așteaptă o creștere a cererii pentru acest metal.

Un risc pentru producătorii occidentali este că China ar putea relaxa controalele la export și inunda piața, împingând în jos prețurile și afectând alți producători. Companiile au căutat garanții de prețuri și alte mecanisme pentru a reduce riscurile investițiilor.

Trump investește 7,5 miliarde de dolari în minerale critice

Legea „One Big Beautiful Bill” a lui Trump conține 7,5 miliarde de dolari pentru minerale critice, inclusiv 2 miliarde de dolari pentru consolidarea stocului național de apărare, pe care Pentagonul intenționează să îl cheltuiască până la sfârșitul anului 2026 sau începutul anului 2027.

Legea include, de asemenea, 5 miliarde de dolari pentru investiții ale departamentului apărării în lanțuri de aprovizionare cu minerale critice și 500 de milioane de dolari pentru un program de creditare al Pentagonului menit să stimuleze investițiile.

