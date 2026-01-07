Pentagonul a făcut bilanțul operațiunii pentru capturarea lui Nicolas Maduro: 7 răniți în rândul trupelor americane, dintre care 2 încă se recuperează

În urma raidului secret desfășurat de forțele speciale americane în Venezuela, Pentagonul a confirmat că șapte militari americani au fost răniți în timpul operațiunii, dintre care cinci au revenit în serviciu, iar ceilalți doi se află în faza de recuperare, arată Business Insider.

În ciuda operațiunilor violente din Caracas, niciun soldat american nu a fost ucis

Conform oficialilor de la Pentagon, șapte militari americani au fost răniți în timpul raidului efectuat sâmbăta trecută pentru arestarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro. Un oficial al apărării de la Washington a declarat că cinci soldați s-au întors deja la serviciu, iar doi sunt încă în recuperare, unde primesc îngrijiri medicale „excelente” și sunt pe calea cea bună spre însănătoșire.

„Faptul că această misiune extrem de complexă și istovitoare a fost executată cu succes, cu atât de puține răniți, este o dovadă a expertizei soldaților noștri comuni”, a declarat Pentagonul.

O parte dintre acești răniți au fost transportați la spitalul Brooke Army Medical Center (BAMC) din San Antonio, Texas, unde unii au suferit intervenții chirurgicale. Potrivit unor surse oficiale care au ales să vorbească sub anonimat, militarii au suferit răni prin împușcare și răni cauzate de șrapnel în timpul schimburilor intense de focuri de la complexul unde se afla Nicolas Maduro. Cu toate acestea, Donald Trump și alți oficiali ai apărării de la Washington au subliniat că, în ciuda violenței operațiunii, niciun soldat american nu a fost ucis.

Militarii SUA implicați în operațiunea din Venezuela execută unele dintre cele mai periculoase misiuni ale armatei

Pete Hegseth, secretarul de Război al SUA, a declarat luni că aproape 200 de militari americani au intrat în „centrul orașului Caracas” ca parte a operațiunii. Operațiunea surpriză a SUA, numită Absolute Resolve, a urmat lunilor de planificare și repetiții ample, inclusiv construirea unei replici a complexului lui Maduro.

Raidul a fost condus de membri de elită ai Forței Delta a Armatei, care au făcut echipă cu soldați de Operațiuni Speciale din Regimentul 75 Ranger și Regimentul 160 Aviație pentru Operațiuni Speciale, care execută unele dintre cele mai periculoase misiuni ale armatei.

Voci din SUA spun că în Venezuela au murit aproximativ 75 de oameni în timpul operațiunii

În timp ce forțele americane au suferit doar răniți, bilanțul general al operațiunii din Venezuela este mult mai sever. Cel puțin 24 de ofițeri de securitate venezueleni au fost uciși în schimbul de focuri, iar guvernul de la Havana a confirmat moartea a 32 de militari și polițiști cubanezi care se aflau în garda de corp a lui Maduro. Unele rapoarte indică zeci de victime și în rândul civililor, totalul deceselor fiind estimat de oficialii americani la aproximativ 75-80 de persoane.

