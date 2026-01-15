Pol cu ​​propria sferă de influență sau un martor în sfera altcuiva? Politico: „Occidentul unit este mort”

Ordinea liberală internațională se apropie de sfârșit. De fapt, s-ar putea să fie deja moartă. Adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a spus același lucru săptămâna trecută, în timp ce se bucura de intervenția SUA în Venezuela și de capturarea dictatorului Nicolás Maduro: „Trăim într-o lume… care este guvernată de forță, care este guvernată de putere… Acestea sunt legile de fier ale lumii”.

„Însă cel de-al 47-lea președinte al Americii este la fel de responsabil pentru o altă moarte – cea a Occidentului unit”, notează Mark Leonard – directorul și cofondatorul Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR) și autorul cărții „Surviving Chaos: Geopolitics when the Rules Fail” – pentru Politico.

În timp ce liderii europeni s-au dat peste cap pentru a îndulci operațiunea militară ilegală a președintelui american Donald Trump din Venezuela și a ignora cererile sale îndrăznețe asupra Groenlandei, europenii înșiși și-au dat deja seama că Washingtonul este mai degrabă un dușman decât un prieten.

Aceasta este una dintre principalele concluzii ale unui sondaj realizat în noiembrie 2025 de Consiliul European pentru Relații Externe și Universitatea Oxford, bazat pe interviuri cu 26.000 de persoane din 21 de țări.

„Schimbarea politicii Washingtonului față de Rusia a însemnat și o schimbare a politicii sale față de Ucraina”

Doar unul din șase respondenți consideră SUA un aliat, continuă Mark Leonard, în timp ce unul din cinci, cu o părere mai serioasă, le consideră un rival sau un adversar.

În Germania, Franța și Spania, acest număr se apropie de 30%, iar în Elveția – pe care Trump a menționat-o pentru tarifele mai mari – ajunge până la 39%.

Această scădere a sprijinului pentru SUA a fost precipitată pe întreg continentul. Dar, pe măsură ce puterea se schimbă în întreaga lume, percepțiile despre Europa au început și ele să se schimbe.

„Întrucât Trump urmărește o politică externă de tipul America First, care adesea lasă Europa deoparte, alte țări consideră acum UE ca un actor geopolitic suveran în sine.

Această schimbare a fost cea mai dramatică în Rusia, unde alegătorii au devenit mai puțin ostili față de SUA.

În urmă cu doi ani, 64% dintre ruși considerau SUA un adversar, în timp ce astăzi acest procent este de 37%.

În schimb, aceștia și-au îndreptat furia către Europa, pe care 72% o consideră acum fie consultativă, fie rivală – față de 69% acum un an.

Între timp, schimbarea politicii Washingtonului față de Rusia a însemnat și o schimbare a politicii sale față de Ucraina. Drept urmare, ucrainenii, care cândva considerau SUA drept cel mai mare aliat al lor, caută acum protecție în Europa.

Aceștia fac distincție între politica SUA și cea europeană și aproape două treimi se așteaptă ca relațiile țării lor cu UE să se consolideze, în timp ce doar o treime spun același lucru despre SUA”, mai scrie Mark Leonard.

„Trump i-a îndepărtat pe oameni de SUA și i-a apropiat de China”

Chiar și dincolo de Europa, însă, cel mai mare impact pe termen lung al primului an de mandat al lui Trump este modul în care acesta i-a îndepărtat pe oameni de SUA și i-a apropiat de China, influența Beijingului fiind așteptată să crească pe scară largă.

De la Africa de Sud și Brazilia până la Turcia, majoritatea se așteaptă ca relația țării lor cu China să se adâncească în următorii cinci ani. Și în aceste țări, mai mulți respondenți văd Beijingul ca un aliat decât Washingtonul.

„Desigur, acest sondaj a fost realizat înainte de intervenția lui Trump în Venezuela și înainte de declarațiile sale despre preluarea controlului asupra Groenlandei.

Însă, având în vedere că până și cei mai apropiați aliați sunt acum îngrijorați că vor cădea victime ale unor SUA prădătoare, aceste tendințe – ale unor țări care se îndepărtează de SUA și se apropie de China și ale unei Europe izolate de partenerul său transatlantic – sunt susceptibile de a se accelera”, mai scrie Mark Leonard.

„Puterea face dreptatea, iar Occidentul este divizat din interior”

Mark Leonard mai precizează că, în tot acest timp – confruntați cu agresiunea lui Trump, dar constrânși de propria lipsă de acțiune -, liderii europeni sunt blocați în fața unei prăpastii de dimensiunea Atlanticului între reacțiile lor private și ceea ce își permit să spună în public.

„Vestea bună din sondaj este că, în ciuda reticenței liderilor lor, europenii sunt conștienți de starea lumii și susțin multe dintre măsurile care trebuie luate pentru a îmbunătăți poziția continentului.

După cum am văzut, nu își fac iluzii despre SUA sub Trump.

Își dau seama că trăiesc într-o lume multipolară din ce în ce mai periculoasă.

Iar majoritățile susțin creșterea cheltuielilor pentru apărare, reintroducerea recrutării obligatorii și chiar luarea în considerare a perspectivei unui factor de descurajare nuclear european.

Ordinea bazată pe reguli lasă locul unei lumi a sferelor de influență, unde puterea face dreptatea, iar Occidentul este divizat din interior.

Într-o astfel de lume, ești fie un pol cu ​​propria sferă de influență, fie un martor în sfera altcuiva. Liderii europeni ar trebui să-și asculte alegătorii și să se asigure că acest continent aparține primei categorii – nu celei de-a doua”, încheie Mark Leonard analiza publicată de Politico.

