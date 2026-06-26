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Răzvan Dumitrescu critică propunerea lui Siegfried Mureșan: „Mă pot întreba dacă nu cumva cineva urmărește să ne torpileze parteneriatul cu SUA”

Olga Borșcevschi
Răzvan Dumitrescu critică propunerea lui Siegfried Mureșan: „Mă pot întreba dacă nu cumva cineva urmărește să ne torpileze parteneriatul cu SUA”
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Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a comentat vineri propunerea eurodeputatului Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. El spune că numirile din jurul Guvernului nu sunt întâmplătoare.

Răzvan Dumitrescu a făcut o pararelă între declarațiile mai vechi ale oficialilor de la Guvern și nominalizarea lui Siegfried Mureșan ca posibil premier. Jurnalistul a amintit că, după întâlnirea tensionată din Biroul Oval dintre Donald Trump, JD Vance și Volodimir Zelenski, Oana  Gheorghiu i-a calificat pe oficialii americani drept „doi golani, ajunși la Casa Albă”.

„Tună și-i adună?
Sau sunt aleși după o regulă dinainte stabilitaă? Și să nu uit: CINE a stabilit regula?
Într-o postare pe Facebook din februarie 2025, după întâlnirea tensionată din Biroul Oval dintre Trump, JD Vance și Zelenski, Oana Gheorghiu i-a numit pe Donald Trump și JD Vance «doi golani, ajunși la Casa Albă».
Ulterior,

Oana Gheorghiu: Îl susțin pe Ilie Bolojan pentru că are determinarea de a pune interesul public deasupra jocurilor politice

Oana Gheorghiu

ajunge vicepremier în guvernul Bolojan!
În februarie 2025, într-o postare pe Facebook (ulterior ștearsă), Ioana Ene Dogioiu i-a descris pe Trump și JD Vance drept «doi cimpanzei, doi golani» care s-au pus cu parul pe un om în nevoie ca să-l tâlhărească și umilească(n.r. Zelenski) . «Asta a ajuns conducerea Americii. Dezgustător!». În toamna aceluiași an Dogioiu ajungea purtător de cuvânt în guvernul Bolojan”, a scris Răzvan Dumitrescu pe Facebook.

Referitor la Siegfried Mureșan, jusnalistul a făcut referire la o postare din aprilie 2023 despre inculparea lui Donald Trump, precizând că din mesaj rezultă că acesta era mulțumit de situația liderului american.

„În aprilie 2023, Siegfried Muresan comenta pe Facebook despre Trump și predarea către procurorii americani. Din text rezulta clar că dansul e mulțumit pentru ceea ce pățea atunci Trump. Între timp Trump a ajuns din nou președintele SUA iar domnul cu postarea este acum propunerea de premier a PNL-USR-UDMR. Pentru conformitate, aveți mai jos textul în cauză!

Sigur, as putea aminti si de felul in care Bolojan s-a raportat extrem de critic la subiectul microcentralelor nucleare americane de la Doicesti. Și la fel de bine de SAFE, care merge în proporție de 60% la o singură companie din Germania… În timp ce in Polonia, nemții primesc din SAFE cam 0,35%!

Toate astea sunt întâmplătoare sau păstram ideea ca în politică nimic nu e întâmplator?

P.S.1 Văzând acest lanț de întâmplări nu pot să nu mă gândesc la varianta în care mai marii lumii se înfruntă indirect pe terenul numit România…

P.S.2. La fel de bine mă pot întreba dacă CINEVA urmarește să ne torpileze parteneriatul special cu SUA”, a mai precizat jurnalistul.

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