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Răzvan Dumitrescu, analiză devastatoare a cifrelor din PNRR. „481de milioane pentru biciclete și 62 de milioane pentru stocarea energiei”

Răzvan Dumitrescu, analiză devastatoare a cifrelor din PNRR. „481de milioane pentru biciclete și 62 de milioane pentru stocarea energiei”
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Jurnalistul Răzvan Dumitrescu aduce în prim-plan o discrepanță majoră în modul în care au fost alocate fondurile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Citând documente oficiale, acesta atrage atenția că sumele destinate infrastructurii pentru biciclete și serviciilor de consultanță depășesc la modul absolut irațional bugetul alocat pentru securitatea și stocarea energetică a României, avertizând că acest plan „ne-a scos din priză”.

Mai mulți bani pentru trotinete și biciclete decât pentru bateriile care stochează energia

Jurnalistul arată, analizând Componenta C6 Energie din PNRR, că bugetul inițial prevăzut pentru noi capacități de stocare a energiei electrice în baterii a fost de doar 62 de milioane de euro. În contrast puternic, fondurile alocate pentru infrastructura velo sunt uriașe.

„În PNRR au fost prevăzuți 234 milioane euro pentru piste locale/metropolitane de biciclete și 247,5 milioane euro pentru trasee cicloturistice naționale. Adică 481,5 milioane euro pentru biciclete/trotinete! Rețineți: pentru energie stocată, 62 milioane euro. Pentru biciclete/trotinete, 481,5 milioane euro!!!!!! Documente oficiale!”, scrie Răzvan Dumitrescu pe pagina sa de Facebook.

Sute de milioane de euro pentru asistență tehnică și consultanță

Situația prezentată de jurnalist este completată de bugetul imens prevăzut pentru experți și consultanți. Banii alocați pentru acest capitol depășesc de aproape patru ori bugetul destinat stocării de energie.

„Vreți să știți și câți bani s-au dus pe… consultanță? Bine! 240 milioane euro pentru «asistență tehnică» – așa se numește termenul care include consultanță, experți șamd! Tragem linie? 62 milioane euro pentru energie stocată, 481,5 milioane pentru biciclete/trotinete și 240 milioane pentru consultanță! Acum ce scoatem din priză?”, a punctat realizatorul TV.
„Adică se angajau să scoată 3.780 MW pe cărbune din sistem și să pună în loc… 1.300 MW!”, a subliniat Răzvan Dumitrescu.

O altă problemă strategică ridicată în analiză vizează angajamentele României cu privire la dezafectarea capacităților de producție a energiei. Conform documentelor din PNRR citate de Dumitrescu, țara noastră s-a angajat ca „o capacitate totală instalată pe bază de cărbune și lignit de 3.780 MW va fi dezafectată până la 31 decembrie 2025”. În contrapartidă, planul asumat la Bruxelles prevede un înlocuitor mult sub necesar: „Până cel târziu în trimestrul 3 2026 se vor înlocui cel puțin 1.300 MW pe lignit cu capacitate flexibilă pe gaz, în ciclu combinat hydrogen readiness sau în înaltă cogenerare”.

„Adică tot în PNRR se angajau să scoată 3.780 MW pe cărbune din sistem și să pună în loc… 1.300 MW pe alte tehnologii!”, explică jurnalistul, care își încheie radiografia tăioasă a cifrelor din PNRR cu o întrebare retorică la adresa decidenților care au redactat și negociat planul: „Din PROSTIE sau cu INTENȚIE?”.

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