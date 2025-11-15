Prima pagină » Actualitate » Reacția Ambasadei Rusiei la dovezile Ministerului român de Externe în cazul dronei prăbușite în Tulcea

Reacția Ambasadei Rusiei la dovezile Ministerului român de Externe în cazul dronei prăbușite în Tulcea

15 nov. 2025, 07:32, Actualitate
Reacția Ambasadei Rusiei la dovezile Ministerului român de Externe în cazul dronei prăbușite în Tulcea

Vineri seara, Ambasada Rusiei la București a reacționat, după ce Ministerul român al Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a-i prezenta dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României.

Astfel, Ambasada Rusiei în România susține, într-o postare pe Facebook, că probele prezentate de Ministerul român al Afacerilor Externe ambasadorului rus Vladimir Gheorghievici Lipaev nu pot fi catalogate ca și dovezi, pentru că nu ar fi fost prezentate date despre traiectoria dronei.

De asemeneareprezentanții Ambasadei Rusiei în România mai spun și diplomaților români li s-a explicat că pentru Forțele Armate ruse obiectivele civile nu au fost și nu vor fi niciodată ținteși „nu au fost furnizate coordonatele de intrare a aparatului respectiv în țară și datele privind traseul acestuia”.

Ambasada Rusiei spune, în comunicat, că „natura fragmentelor indică fără echivoc faptul drona nu a căzut de una singură, ci a fost doborâtă de forțele de apărare aeriană, ceea ce s-ar fi putut întâmpla numai în afara spațiului aerian al României. Acest lucru exclude complet orice speculații privind o presupusă încălcare intenționată a integrității teritoriale a României și privind orice amenințări la adresa securității sale din partea Rusiei”.

Reacția din partea Ambasadei a venit, după ce vineri seara, ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Gheorghievici Lipaev, a fost convocat la sediul MAE din dispoziția ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu.

Acestuia i-au fost prezentate dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse, în cursul nopții de 10/11 noiembrie 2025. Fragmentele recuperate de autoritățile române de la locul prăbușirii vehiculului aerian probează indubitabil apartenența acestuia și implicarea în atacurile masive din noaptea respectivă împotriva infrastructurii civile ucrainene aflată în proximitatea frontierei cu România”, a transmis MAE, vineri seara, într-un comunicat de presă.

Amintim că, Rusia a lansat, în noaptea de 10 spre 11 noiembrie, noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Radarele MApN au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, fapt care a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană.

Astfel, în noaptea de luni spre marți a fost emis un mesaj RO-alert pentru populația din nordul județului Tulcea. A fost înregistrat un număr mare de explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail, scrie Mediafax.

