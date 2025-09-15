Prima pagină » Actualitate » Ambasada Rusiei la București sfidează România: „MApN a descoperit un alt OZN”. Drona ar fi fost, în realitate, „o provocare intenționată a Ucrainei”

15 sept. 2025, 08:04, Actualitate
Subiectul dronei care a pătruns în spațiul aerian al României a ținut capul de afiș al subiectelor de presă în weekend. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pentru explicații pe ambasadorul rus la București, iar liderii politici și analiștii au dezbătut pe larg cele întâmplate.

La scurt timp după ce MAE a anunțat că diplomatul Moscovei a fost convocat, Ambasada Rusiei la București a emis un comunicat de presă în care sfidează poziția oficială exprimată de România.

„Protestul părții române, respins ca fiind nefondat și nejustificat”

Printre altele, rușii transmit că protestul autorităților române privind intrarea unei drone în spațiul aerian a fost respins ca fiind nefondat.

Mai mult, diplomații lui Vladimir Putin susțin că, în realitate, incidentul ar fi fost o provocare din partea Ucrainei, care urmărește „să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federației Ruse”.

Partea rusă insistă asupra faptului că nu există dovezi concrete privind proveniența aparatului de zbor care sâmbătă seară a pătruns în spațiul aerian al României.

Iată comunicatul de presă al Ambasadei Federației Ruse la București:

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească.

În acest sens, pe 14 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a-i transmite «protestul ferm» al autorităților române. În cursul discuției, însă, niciuna dintre întrebările adresate cu privire la identificarea dronei care ar fi pătruns în spațiul aerian român nu a primit un răspuns concret și convingător.

Având în vedere lipsa unei confirmări obiective a provenienței naționale a aparatului zburător, protestul părții române a fost respins ca fiind nefondat și nejustificat.

Ambasadorul a subliniat că toate circumstanțele indică faptul că, în realitate, a avut loc o provocare intenționată a regimului de la Kiev, care, temându-se de un eșec militar inevitabil și de răspunderea pentru crimele comise atât împotriva poporului rus, cât și a celui ucrainean, încearcă disperat, prin orice mijloace, să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federației Ruse”.

Explicațiile ministrului Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a venit cu detalii despre acțiunile întreprinse de Forțele Aeriene Română după pătrunderea unei drone pe teritoriul nostru, în nordul județului Tulcea.

„Am analizat raportul complet al misiunii și am discutat cu colegii implicați, chiar și cu pilotul care a condus formația de F-16. Piloții au avut autorizarea să doboare drona, însă în momentele în care au avut contact direct au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul. E o decizie de profesionalism și responsabilitate.

Vreau să mai clarific o dată cadrul legal, pentru că sunt multe fake-news-uri: pe 4 iulie, la 10 zile după ce am devenit ministru, am semnat ordinul de ministru prin care am stabilit că aprobarea doborârii dronelor este dată de comandantul militar al operațiunii.

România condamnă ferm aceste provocări venite din partea Rusiei și rămâne în coordonare permanentă cu aliații NATO. Armata Română își va continua planurile de pregătire și de înzestrare, iar inițiativa Eastern Sentry, anunțată de secretarul general NATO, Mark Rutte, va duce la creșterea capacităților de apărare și descurajare pe flancul estic”, a scris ministrul, pe Facebook.

