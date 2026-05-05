Reacția fostului ministru al Agriculturii după căderea Guvernului: „Parlamentul a făcut dreptate fermierilor” 

Fostul ministru al Agriculturii, deputatul PSD Olt Florin Barbu, a transmis un mesaj pe contul său de Facebook, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Florin Barbu a postat un mesaj prin care a scos în evidență faptul că prin moțiunea de cenzură s-a făcut dreptate pentru fermieri.

„Astăzi Parlamentul a făcut dreptate fermierilor prin demiterea prim-ministrului care nu a știut decât să blocheze, să taie sau să amâne orice formă de sprijin pentru agricultură”, și-a început Florin Barbu mesajul.

Fostul ministru a pus accent pe faptul că fermierii și procesatorii au nevoie de un premier capabil să sprijine producția românească.

„Fermierii și procesatorii au nevoie de un premier capabil să construiască și să ofere sprijin concret producției românești! Partidul Social Democrat va lua deciziile corecte în perioada următoare, așa cum a făcut de fiecare dată!”, a mai notat Florin Barbu.

