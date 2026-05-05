Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan a lansat un atac dur după ce Guvernul Bolojan a picat în Parlament cu un număr record de voturi. Acesta susține că PSD a reușit o performanță pe care nici măcar liderii dictatori nu au atins-o.

Mureșan a declarat că nici Vladimir Putin nu ar fi reușit să unească toate forțele extremiste așa cum a făcut-o PSD.

Facebook „Nici Vladimir Putin nu putea uni extremiștii din România cum i-a unit PSD. Toți extremiștii din Parlamentul României s-au adunat în spatele PSD la votul pe moțiune, nu doar AUR. Rezultatul votului arată că moțiunea a trecut nu doar cu voturile PSD și AUR, ci și ale celorlalte partide extremiste din Parlament,” a scris acesta pe Un vot istoric în Parlament

Moțiunea de cenzură a trecut cu un succes neașteptat. Deși aveau nevoie de 233 de voturi, adversarii lui Ilie Bolojan au strâns 281. După acest vot zdrobitor în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

Tensiuni la vârful PNL

În interiorul partidului se vorbește tot mai mult despre o schimbare a conducerii. Dincolo de înfrângerea din Parlament, Ilie Bolojan pare să aibă probleme și în interiorul formațiunii pe care o conduce. Se pare că, în acest moment, acesta mai are sprijinul unui singur vice-președinte și al secretarului general.

RECOMANDAREA AUTORULUI