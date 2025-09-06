Reacția Jandarmeriei, după ce Oana Țoiu a apărut cu un pahar de bere în mână, la partida România-Canada

Oana Țoiu a fost observată pe Arena Națională, la partida România-Canada (scor final 0-3) care a avut loc vineri seara, 5 septembrie 2025, în timp ce ținea un pahar de bere în mână și privea către jucători. Șefa diplomației române nu a mers singură pe stadion, ci a fost însoțită și de Dragos Pîslaru, iar în stânga imaginii poate fi observat chiar și fostul ei soț.

În cursul serii de vineri, 5 septembrie 2025, a avut loc meciul România-Canada, pe Arena Națională. Partida amicală a fost câștigată de canadieni, scorul final fiind de 0-3. Printre persoanele care au ajuns pe stadion, seara trecută, se numără și Oana Țoiu (Ministrul de Externe), Dragoș Pîslaru (Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene), dar și fostul ei soț, Ciprian Stănescu.

Oana Țoiu a fost surprinsă cu un pahar de bere în mână, la meciul România-Canada

În timpul partidei, Oana Țoiu a fost surprinsă în timp ce ținea în mână un pahar de bere, iar Jandarmeria Română a făcut o serie de precizări legate de consumul acestor băuturi în incinta stadionului. Reprezentanții Jandarmeriei au precizat, așa cum arată și Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive, că nu a fost vândut alcool la stadion. Altfel, organizatorul pune la dispoziție spectatorilor bere fără alcool și gin fără alcool.

„Organizatorul a pus la dispoziția spectatorilor bere fără alcool, oferită de sponsor, și gin fără alcool. De asemenea, în cadrul ședinței de cooperare organizată înaintea evenimentului sportiv, organizatorul a informat autoritățile relevante cu privire la aceste aspecte. Cu toate acestea, jandarmii au efectuat verificări suplimentare în spațiile arenei și nu au fost depistate băuturi alcoolice. Ori de câte ori jandarmii au constatat consum de alcool în stadioane pe timpul unor manifestări sportive, au fost aplicate măsuri ferme de sancționare contravențională, în conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în comunicatul Jandarmeriei, arată Golazo.ro.

Fostul soț al Oanei Țoiu a privit meciul concentrat

În imaginile surprinse de camerele video de la Arena Națională poate fi observată și prezența lui Ciprian Stănescu, fostul soț al Oanei Țoiu. Bărbatul, îmbrăcat într-un tricou al Naționalei, a privit concentrat meciul din Arenă. La doar câțiva metri de el se afla fosta parteneră, care acum activează ca ministru de Externe.

