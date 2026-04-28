Reacția presei din Ungaria după ce vânzările Dacia s-au prăbușit în România: „Ce se întâmplă în țara vecină e teribil”

Vânzările de mașini Dacia s-au prăbușit în România la începutul anului 2026, scrie PROSPORT. Imediat, presa din Ungaria a reacționat: „Ce se întâmplă în țara vecină e teribil”.

Maghiarii au încercat chiar să găsească motivele pentru care s-a ajuns la această situație.

Ziarele de la Budapesta sunt cu ochii pe ce se întâmplă în România, iar scăderea vânzărilor la autoturismele Dacia nu putea trece neobservată. În opinia jurnaliștilor din țara vecină, ceea ce se întâmplă la noi „este teribil”. „Ceea ce se întâmplă în țara vecină este teribil: vânzările Dacia s-au prăbușit!”, au titrat jurnaliștii din Ungaria, preluați de ProSport.

Vânzările Dacia au scăzut cu 20%

Mai departe, maghiarii au ajuns la concluzia că nici situația politică de la București nu ajută la revigorarea industriei auto.

„Vânzările Dacia în România au scăzut cu 20% în primul trimestru, după ce un director al companiei auto a declarat că întreaga țară se află într-o stare de depresie. Perspectiva nu pare prea optimistă, iar situația nu este ajutată de criza politică existentă”, au mai notat maghiarii.

Conform datelor culese de Economedia, vânzările Dacia în România au înregistrat o scădere dramatică, de 20%, în primele trei luni ale anului 2026. Este o scădere mai mare decât cea înregistrată pe piața europeană.

În primul trimestru, Dacia a vândut 145.335 de mașini în Europa, înregistrând o scădere de 16,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Cea mai mare scădere este în România, deoarece piața românească este într-o criză. În România, numărul comenzilor noastre nu crește. Creștem peste tot pe alte piețe”, a declarat Frank Marotte, director de Marketing, Vânzări și Operațiuni al brandului Dacia.

Mihai Bordeanu, director general al Dacia, a vorbit și el despre situația înregistrată: „Pornești televizorul timp de 5 minute și vezi că totul este deprimant. Vedem marele deficit și creșterea taxelor. Dacă creșteți TVA-ul cu două puncte procentuale, prețurile vor crește cu cel puțin 2 puncte procentuale”.

Revenire în forță pentru Dacia în Europa, după problemele de producție: Sandero este din nou numărul 1 la vânzări în Spania și Franța

Dacia reduce producția în România și concediază 1.200 de angajaţi de la uzina de la Mioveni. Unde va fi fabricat celebrul Striker

Cum arată noua Dacia, care va fi lansată în 2026. Au apărut imagini-spion cu mașina care ar putea concura cu Octavia sau Passat