RESTAURANTUL în care clienții sunt primiți doar după ce prezintă, la intrare, cazierul judiciar. Unde este situat

În Franța, patria gastronomiei, nu puține sunt situațiile cel puțin inedite legate de acest domeniu. Unele restaurante, printre preferatele clienților, au reguli stricte și cât se poate de bizare, notează La Libre.

Pe lângă calitatea mâncării, multe localuri impresionează și prin concepte unice și inovatoare.

Restaurantul în care îți trebuie cazierul

Este cazul unui restaurant din Marsilia care permite accesul clienților doar după prezentarea cazierului juridic, după cum scrie La Libre. Exceptați de la această regulă sunt doar avocații, poliștii, jandarmii și vameșii.

Cu toate că are o cerință destul de ciudată, restaurantul Les Beaux Mets este extrem de apreciat, primind de la clienții săi un rating de 4,9 din 5 pe Google, potrivit Le Journal des Femmes.

Căutat de mulți francezi, Les Beaux Mets se găsește în centrul închisorii Baumettes, din Marsilia. Această este explicația pentru care localul cere cazierul juridic tuturor clienților.

Bucătarul-șef Valentin Majan este ajutat la prepararea felurilor de mai mulți deținuți care prestează ore suplimentare la restaurant ca ospătari și personal la bucătărie. Totul face parte din programul Structură de Sprijin pentru Eliberare (SSA), demarat de autoritățile franceze.

„Accesul la restaurant este condiționat de autorizația din partea închisorii, obținută împreună cu partenerul nostru, administrația penitenciarului. Această autorizație este acordată după verificarea cazierului judiciar pentru fiecare oaspete”, se arată pe site-ul Beaux Mets.

Urmând această procedură, clienții își fac rezervarea cu cel puțin patru zile în avans.

Și, chiar dacă băuturile alcoolice sunt interzise, în meniu se regăsesc o serie de alte preparate rafinate care atrag clienții.

