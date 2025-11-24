Prima pagină » Actualitate » RESTAURANTUL în care clienții sunt primiți doar după ce prezintă, la intrare, cazierul judiciar. Unde este situat

RESTAURANTUL în care clienții sunt primiți doar după ce prezintă, la intrare, cazierul judiciar. Unde este situat

24 nov. 2025, 11:42, Actualitate
RESTAURANTUL în care clienții sunt primiți doar după ce prezintă, la intrare, cazierul judiciar. Unde este situat
Restaurantul în care clienții sunt primiți doar după ce prezintă, la intrare, cazierul judiciar / imagine cu caracter ilustrativ, sursa: Envato

În Franța, patria gastronomiei, nu puține sunt situațiile cel puțin inedite legate de acest domeniu. Unele restaurante, printre preferatele clienților, au reguli stricte și cât se poate de bizare, notează La Libre.

Pe lângă calitatea mâncării, multe localuri impresionează și prin concepte unice și inovatoare.

Restaurantul în care îți trebuie cazierul

Este cazul unui restaurant din Marsilia care permite accesul clienților doar după prezentarea cazierului juridic, după cum scrie La Libre. Exceptați de la această regulă sunt doar avocații, poliștii, jandarmii și vameșii.

Cu toate că are o cerință destul de ciudată, restaurantul Les Beaux Mets este extrem de apreciat, primind de la clienții săi un rating de 4,9 din 5 pe Google, potrivit Le Journal des Femmes.

Căutat de mulți francezi, Les Beaux Mets se găsește în centrul închisorii Baumettes, din Marsilia. Această este explicația pentru care localul cere cazierul juridic tuturor clienților.

Bucătarul-șef Valentin Majan este ajutat la prepararea felurilor de mai mulți deținuți care prestează ore suplimentare la restaurant ca ospătari și personal la bucătărie. Totul face parte din programul Structură de Sprijin pentru Eliberare (SSA), demarat de autoritățile franceze.

„Accesul la restaurant este condiționat de autorizația din partea închisorii, obținută împreună cu partenerul nostru, administrația penitenciarului. Această autorizație este acordată după verificarea cazierului judiciar pentru fiecare oaspete”, se arată pe site-ul Beaux Mets.

Urmând această procedură, clienții își fac rezervarea cu cel puțin patru zile în avans.

Și, chiar dacă băuturile alcoolice sunt interzise, în meniu se regăsesc o serie de alte preparate rafinate care atrag clienții.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București

Un român din diaspora a fost stupefiat de prețurile din Cluj. Cât l-a costat aventura de a comanda o salată și o supă în centrul orașului

Nu e un banc! Ce bacșișuri au ajuns să lase IT-iștii din Cluj-Napoca în restaurante și în baruri

Citește și

FLASH NEWS Cum a răspuns Oana Gheorghiu la întrebarea Gândul despre ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat
14:15
Cum a răspuns Oana Gheorghiu la întrebarea Gândul despre ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat
VIDEO Coaliţia bate pasul pe loc în privinţa proiectului de lege despre cumulul pensie-salariu. Florin Manole: „Se referă la pensiile necontributive”
14:10
Coaliţia bate pasul pe loc în privinţa proiectului de lege despre cumulul pensie-salariu. Florin Manole: „Se referă la pensiile necontributive”
CONTROVERSĂ Majorarea TVA, un eșec al Guvernului Bolojan? Victor Ponta: „Când am scăzut TVA-ul în 2014 – 2015, am avut încasări mai mari la buget. Lecția era simplă și clară!”
14:08
Majorarea TVA, un eșec al Guvernului Bolojan? Victor Ponta: „Când am scăzut TVA-ul în 2014 – 2015, am avut încasări mai mari la buget. Lecția era simplă și clară!”
SPORT Un refugiat ucrainean intră în istorie: primul sportiv din țara sa care a devenit campion la SUMO în Japonia
13:59
Un refugiat ucrainean intră în istorie: primul sportiv din țara sa care a devenit campion la SUMO în Japonia
POLITICĂ Delegaţia Azerbadjanului, la Ministerul Justiţiei: „A exprimat sprijinul României pentru menținerea unui climat stabil în Sudul Caucazului”
13:45
Delegaţia Azerbadjanului, la Ministerul Justiţiei: „A exprimat sprijinul României pentru menținerea unui climat stabil în Sudul Caucazului”
Mediafax
Vremea se încălzește zilele următoare, apoi se răcește brusc. Vezi prognoza pe următoarele două săptămâni
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Cancan.ro
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Mesajul subtil transmis de Rusia României și UE, decriptat de la Oxford: „E important să nu ne intimideze”
Mediafax
Doi români au fugit pe pistă la Köln ca să oprească un avion Wizz Air
Click
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
Digi24
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul spre București
Cancan.ro
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Bunătatea poate veni de unde nu te aștepți. Cum poți schimba ziua cuiva fără să știi?
EXTERNE Rețea de propagandiști străini pe X. Elon Musk dezvăluie că o mare parte din conturile „patrioților” MAGA sunt administrate din afara Americii
14:00
Rețea de propagandiști străini pe X. Elon Musk dezvăluie că o mare parte din conturile „patrioților” MAGA sunt administrate din afara Americii
ULTIMA ORĂ Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Pensionarii speciali sunt iertați din nou și rămân cu pensia de lux
13:46
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Pensionarii speciali sunt iertați din nou și rămân cu pensia de lux
CULTURĂ Biblioteca din Beijing, raiul iubitorilor de carte. Cea mai mare sală de lectură din lume oferă vizitatorilor o experiență unică, în mijlocul unei păduri, datorită designului inspirat de frunzele de ginkgo, „arborele pagodelor”
13:40
Biblioteca din Beijing, raiul iubitorilor de carte. Cea mai mare sală de lectură din lume oferă vizitatorilor o experiență unică, în mijlocul unei păduri, datorită designului inspirat de frunzele de ginkgo, „arborele pagodelor”
LIVE UPDATE 🚨 Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță un proiect de reformare a 10 companii de stat: „Vom începe cu acest lot și nu ne vom opri. Urmează cele locale”
13:39
🚨 Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță un proiect de reformare a 10 companii de stat: „Vom începe cu acest lot și nu ne vom opri. Urmează cele locale”
ECONOMIE Selly anunță că stațiunea de 50 de milioane de euro va fi gata în iulie anul viitor. „Nibiru își propune să ofere o experiență superioară românilor”
13:33
Selly anunță că stațiunea de 50 de milioane de euro va fi gata în iulie anul viitor. „Nibiru își propune să ofere o experiență superioară românilor”
CONTROVERSĂ Fostul șef al spionajului românesc, neiertător cu noile planuri ale Guvernului Bolojan, de a tăia cu 10% salariile militarilor, ale polițiștilor sau ale medicilor: „Este timpul ca această bătaie de joc să se oprească”
13:32
Fostul șef al spionajului românesc, neiertător cu noile planuri ale Guvernului Bolojan, de a tăia cu 10% salariile militarilor, ale polițiștilor sau ale medicilor: „Este timpul ca această bătaie de joc să se oprească”