Cine va prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro. Opoziția rămâne tăcută în fața atacului Statelor Unite

03 ian. 2026, 14:43, Știri externe
Conducerea țării va fi asigurată de vicepreședintele Delsi Rodriguez, în conformitate cu Constituția Venezuelei, a declarat, sâmbătă, Ministerul Afacerilor Externe al Belarusului, după o conversație telefonică cu partea venezueleană.

Totuși, ce se va întâmpla în continuare în Venezuela este departe de a fi clar. Constituția țării prevede că puterea va trece la vicepreședintele lui Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Rodríguez a declarat că guvernul nu are în prezent date despre unde se află președintele sau prima doamnă, Cilia Flores, relatează CNN Venezuela.

Opoziția venezueleană susține, însă, că președintele legitim este politicianul în exil Edmundo González.

Există mai multe scenarii posibile:

Se respectă procedura constituțională – articolul 233. În ceea ce se numește „absența absolută” a președintelui, vicepreședintele executiv – Delcy Rodríguez – își asumă funcția și convoacă alegeri în termen de 30 de zile. Președintele ales își îndeplinește apoi un mandat complet de șase ani.

Regimul se prăbușește, iar figurile sale de frunte demisionează sau fug – În acest caz, scrie CNN Venezuela, cel mai probabil candidat al opoziției este Edmundo González Urrutia, care a candidat la alegerile din 2024.

González, un academician și diplomat cu o lungă experiență, se află acum în exil în Spania. El are sprijinul câștigătoarei Premiului Nobel pentru Pace, activista democrată María Corina Machado.

Vorbind la Oslo luna trecută, după ce a primit premiul, Machado a declarat că mișcarea sa se pregătește pentru „o tranziție ordonată și pașnică” odată ce Maduro va pleca.

În decembrie, ea a spus că González a invitat-o ​​să fie vicepreședinte și că „marea majoritate” a ofițerilor de poliție și a membrilor forțelor armate vor urma ordinele noii administrații odată ce va începe tranziția politică. Maria Machado a fost obligată să plece în exil de mai bine de 16 luni, din cauza presiunilor la care era supusă de Maduro.

– O lovitură de stat militară – Actualul ministru al Apărării este Vladimir Padrino López, care s-a pronunțat de la atacurile americane de sâmbătă dimineața, spunând că Venezuela va rezista prezenței trupelor străine în țară. „Această invazie reprezintă cel mai mare afront pe care l-a suferit vreodată țara”, a adăugat el.

Opoziția păstrează tăcerea

Opoziția venezueleană optează pentru prudență în urma exploziilor din țara sud-americană. Surse apropiate mișcării conduse de María Corina Machado și fostul candidat la președinție Edmundo González Urrutia au declarat pentru El Pais că nu intenționează în prezent să comenteze detonările care au avut loc sâmbătă dimineața devreme în Caracas și în statele La Guaira, Miranda și Aragua.

Cele mai noi