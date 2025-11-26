Reclamații făcute cu poze FALSE împotriva unei pizzerii din Cluj-Napoca. Angajații au descoperit falsul, după ce l-au despăgubit pe client

O pizzerie din Cluj-Napoca a primit mai multe reclamații din partea unui client, pe care l-au și despăgubit, dar tot angajații au fost cei care au realizat că acestea erau nefondate. Proprietarul a mărturisit că a primit fotografii cu fire de păr în mâncare, deși bucătarul era chel… sau poze cu o pizza arsă, toate fiind create, de fapt, cu inteligența artificială. .

Clientul care a susținut că a primit o pizza arsă a primit înapoi cei 40 de lei, dar patronul pizzeriei a intrat la bănuieli după ce, la distanță de aproape trei săptămâni, același client a revenit cu o nouă reclamație.

Acesta a trimis aceeași poză, iar angajații pizzeriei și-au dat seama că problema nu este a lor. Ulterior, o altă plângere semnala prezența unor fire de păr în mâncare, dar același proprietar a afirmat că este imposibil pentru că bucătarul este chel. Așadar, poza era realizată din nou cu inteligența artificială.