Reclamații făcute cu poze FALSE împotriva unei pizzerii din Cluj-Napoca. Angajații au descoperit falsul, după ce l-au despăgubit pe client

26 nov. 2025, 23:52, Actualitate
FOTO - Captură video: Știrile Pro TV

O pizzerie din Cluj-Napoca a primit mai multe reclamații din partea unui client, pe care l-au și despăgubit, dar tot angajații au fost cei care au realizat că acestea erau nefondate. Proprietarul a mărturisit că a primit fotografii cu fire de păr în mâncare, deși bucătarul era chel… sau poze cu o pizza arsă, toate fiind create, de fapt, cu inteligența artificială. .

Clientul care a susținut că a primit o pizza arsă a primit înapoi cei 40 de lei, dar patronul pizzeriei a intrat la bănuieli după ce, la distanță de aproape trei săptămâni, același client a revenit cu o nouă reclamație.

FOTO – Captură video: Știrile Pro TV

Acesta a trimis aceeași poză, iar angajații pizzeriei și-au dat seama că problema nu este a lor. Ulterior, o altă plângere semnala prezența unor fire de păr în mâncare, dar același proprietar a afirmat că este imposibil pentru că bucătarul este chel. Așadar, poza era realizată din nou cu inteligența artificială.

„Produsul – când pleacă de la noi – îl vedem, deci nu putem să dăm o pizza arsă. În ultimul timp, ultimele luni, două – trei luni, au început să apară tot mai multe reclamații. De exemplu, am avut cu fir de păr, am cerut poza de la client. Era un smoc de păr, de fapt, în burger. Era clar făcută cu AI-ul poza, având în vedere că bucătarul nostru e chel. Noi ne-am pus un semn de întrebare. Am pățit să ne trimită cineva o poză să spună că a primit o pizza arsă și am spus… «dar eu am aceeași poză din 7 noiembrie», deci era de 2 săptămâni jumătate trimisă. O aveam deja în telefon”, a afirmat proprietarul pizzeriei, la Digi  24.

