Recompensă de 50.000.000$ pe capul lui Nicolas Maduro. Președintele Venezuelei, pe lista „most wanted” a SUA: „Unul dintre lorzii drogurilor din lume”

Statele Unite au dublat recompensa pentru informații care să ducă la arestarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, de la 25 la 50 de milioane de dolari. Washingtonul îl acuză pe liderul socialist că este „unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume” și că a colaborat cu rețele criminale internaționale pentru a transporta cantități uriașe de cocaină în SUA.

Procurorul general american Pam Bondi a afirmat că Maduro are legături directe cu operațiuni de trafic de droguri derulate alături de grupări precum Tren de Aragua, desemnată organizație teroristă de administrația Trump, și cartelul Sinaloa din Mexic.

„DEA a confiscat 30 de tone de cocaină legate de Maduro și de asociații săi, dintre care aproape șapte tone legate direct de el”, a precizat Bondi într-un mesaj video postat pe platforma X.

Răspunsul Venezuelei: „Propagandă politică”

Ministrul venezuelean de externe, Yvan Gil, a calificat anunțul drept „patetic” și „propagandă politică”, acuzând că este o „diversiune disperată” de la criticile privind modul în care a fost gestionat cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein.

„Nu suntem surprinși, având în vedere de la cine vine”, a spus Gil.

Maduro, aflat la putere din 2013 după moartea lui Hugo Chavez, a fost acuzat în trecut de SUA de narco-terorism, corupție și trafic de droguri.

Departamentul de Justiție susține că a colaborat cu gherila columbiană Farc pentru a „folosi cocaina ca armă” împotriva Statelor Unite. Liderul venezuelean a respins constant aceste acuzații, pe care le consideră motivate politic.

În iunie, Hugo Carvajal, fostul șef al serviciului de informații militare din Venezuela și apropiat al lui Maduro, a fost condamnat în SUA pentru trafic de droguri după ce a fost arestat la Madrid.

Cunoscut sub porecla „El Pollo”, Carvajal și-a schimbat declarația din „nevinovat” în „vinovat”, alimentând speculațiile că ar fi încheiat o înțelegere cu autoritățile americane pentru a oferi informații incriminatoare despre Maduro.

Atât Regatul Unit, cât și Uniunea Europeană au impus sancțiuni împotriva guvernului venezuelean după realegerea contestată a lui Maduro la începutul acestui an, acuzând reprimarea opoziției și restrângerea libertății de exprimare.