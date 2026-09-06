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Tragedie în India. O clădire cu cinci etaje s-a prăbușit. Zeci de studenți, blocați sub dărâmături

Ruxandra Radulescu
Tragedie în India. O clădire cu cinci etaje s-a prăbușit. Zeci de studenți, blocați sub dărâmături
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O clădire rezidențială cu cinci etaje s-a prăbușit duminică în capitala Indiei, Delhi, iar autoritățile se tem că zeci de studenți care locuiau în imobil au rămas prinși sub dărâmături. Mai multe echipaje s-au deplasat în zonă și au demarat o amplă operațiune de căutare și salvare. Cel puțin o persoană a murit, iar alte două se află în stare critică. Incidentul a avut loc duminică, în jurul orei 13:30 (ora locală) / 08:00 GMT, transmite BBC.

Martorii au declarat presei locale că aproximativ 50 de persoane se aflau în clădirea cu cinci etaje din cartierul Satya Niketan, la momentul prăbușirii.

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Cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar alte două se află în stare critică, relatează NDTV, citând poliția locală. Se pare că, până în prezent, șase persoane au fost salvate.

Se crede că mulți dintre studenții, cazați în clădire, se aflau în camerele lor în momentul prăbușirii, întrucât duminica nu se țineau cursuri.

Persoanele blocate sub dărâmături au apelat autoritățile

Un membru al adunării legislative a declarat, că unele dintre persoanele blocate au efectuat apeluri telefonice de sub dărâmături.

Martorii oculari au declarat presei locale că și o altă clădire, situată lângă cămin, s-a prăbușit.

În subsolul clădirii – cunoscută sub numele de „Hostel Daze” și situată în apropierea campusului Universității din Delhi – se desfășurau lucrări de construcție.

Rekha Gupta, un oficial de rang înalt din Delhi, a declarat că o clădire învecinată a fost evacuată „ca măsură de precauție”.

„Se depun toate eforturile posibile pentru a-i salva în siguranță pe cei blocați”, a adăugat ea.

Poliția din Delhi a precizat că imobilul avea o vechime de doar 40 sau 50 de ani.

Proprietarul desfășura lucrări care ar fi slăbit structura de rezistență

Proprietarul unui magazin din apropiere a declarat pentru agenția de știri ANI că imobilul făcea obiectul unui contract de închiriere pe 100 de ani, iar chiriașul efectuase lucrări de excavare la subsol pentru a-și spori veniturile.

„Au consolidat partea superioară a clădirii, dar stâlpii de la bază erau slabi”, a spus el, menționând că și muncitorii care efectuau lucrările au fost surprinși sub dărâmături.

„Neglijența față de siguranța cetățenilor de rând nu va fi tolerată”

Uniunea Națională a Studenților din India a cerut guvernului să investigheze cauza prăbușirii și să tragă la răspundere persoanele vinovate.

„Neglijența față de siguranța studenților și a cetățenilor de rând nu va fi tolerată sub nicio formă”, a transmis organizația.

Poliția îl caută pe proprietarul clădirii, relatează Times of India.

FOTO: Profimedia

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