Procesul de selecție pentru viitorul interpret al personajului James Bond a intrat în faza finală, iar studiourile Amazon MGM pregătesc dezvăluirea succesorului lui Daniel Craig până la sfârșitul acestui an. Audițiile s-au desfășurat în secret la Londra și Los Angeles, după ce producătorii au analizat o listă extinsă de candidați din Marea Britanie și spațiul internațional. În acest moment, conducerea producției păstrează confidențialitatea asupra alegerii finale, în timp ce pregătirile pentru relansarea francizei continuă, conform Mediafax.

Candidații aflați în atenția producătorilor pentru rolul agentului 007

Amy Pascal, producătoare a viitorului lungmetraj, a confirmat că decizia este aproape. „Există șanse mari ca identitatea noului Bond să fie anunțată până la sfârșitul anului”, a declarat Amy Pascal.

Pe lista actorilor chemați la probe sau vehiculați de presa internațională se află Aaron Taylor-Johnson, Paul Mescal, Tom Francis, Jack Barton, Callum Turner, James Norton și Jacob Elordi. Reprezentanții studiourilor au confirmat anterior că agentul 007 va rămâne un personaj masculin și că viitorul film va păstra spiritul consacrat al francizei.

În prezent, data oficială de lansare și titlul viitorului film nu sunt cunoscute. De asemenea, nu este confirmat dacă scenariul va funcționa ca o relansare completă a seriei sau dacă acțiunea va prezenta primii ani ai agentului în serviciul secret britanic MI6, după finalul dramatic al peliculei precedente.

Un nou început pentru franciza James Bond

Alegerea următorului 007 are o miză aparte, deoarece va marca prima schimbare de actor în rolul lui James Bond după mai bine de două decenii. Daniel Craig a fost anunțat drept succesor al lui Pierce Brosnan în 2005 și l-a interpretat pe agentul britanic în cinci filme, începând cu Casino Royale, lansat în 2006, și până la No Time to Die, din 2021.

Craig a adus o versiune mai vulnerabilă și mai dură a personajului, iar povestea sa a avut un final clar în No Time to Die. Din acest motiv, viitorul film este așteptat să deschidă o nouă etapă narativă, independentă de seria cu Daniel Craig.

Schimbarea actorului vine și într-un moment important pentru întreaga franciză. În martie 2025, Amazon MGM Studios a obținut controlul creativ asupra viitoarelor producții James Bond, în urma unui acord cu Barbara Broccoli și Michael G. Wilson, cei care au coordonat seria timp de decenii. Cei doi au rămas coproprietari ai drepturilor asupra francizei, însă deciziile creative pentru viitoarele filme sunt acum conduse de Amazon MGM.

Scenariul este asociat cu Steven Knight, creatorul producției Peaky Blinders, iar regia este atribuită cineastului Denis Villeneuve. Publicațiile de specialitate estimează că noul lungmetraj ar putea ajunge pe marile ecrane abia în anul 2028, ceea ce va marca cea mai lungă pauză dintre două filme din întreaga istorie a francizei.