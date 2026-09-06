Prima pagină » Film » Noul James Bond ar putea fi anunțat până la sfârșitul anului. Cine se află pe lista favoriților

Noul James Bond ar putea fi anunțat până la sfârșitul anului. Cine se află pe lista favoriților

Noul James Bond ar putea fi anunțat până la sfârșitul anului. Cine se află pe lista favoriților
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Procesul de selecție pentru viitorul interpret al personajului James Bond a intrat în faza finală, iar studiourile Amazon MGM pregătesc dezvăluirea succesorului lui Daniel Craig până la sfârșitul acestui an. Audițiile s-au desfășurat în secret la Londra și Los Angeles, după ce producătorii au analizat o listă extinsă de candidați din Marea Britanie și spațiul internațional. În acest moment, conducerea producției păstrează confidențialitatea asupra alegerii finale, în timp ce pregătirile pentru relansarea francizei continuă, conform Mediafax.

Candidații aflați în atenția producătorilor pentru rolul agentului 007

Amy Pascal, producătoare a viitorului lungmetraj, a confirmat că decizia este aproape. „Există șanse mari ca identitatea noului Bond să fie anunțată până la sfârșitul anului”, a declarat Amy Pascal.

Pe lista actorilor chemați la probe sau vehiculați de presa internațională se află Aaron Taylor-Johnson, Paul Mescal, Tom Francis, Jack Barton, Callum Turner, James Norton și Jacob Elordi. Reprezentanții studiourilor au confirmat anterior că agentul 007 va rămâne un personaj masculin și că viitorul film va păstra spiritul consacrat al francizei.

În prezent, data oficială de lansare și titlul viitorului film nu sunt cunoscute. De asemenea, nu este confirmat dacă scenariul va funcționa ca o relansare completă a seriei sau dacă acțiunea va prezenta primii ani ai agentului în serviciul secret britanic MI6, după finalul dramatic al peliculei precedente.

Un nou început pentru franciza James Bond

Alegerea următorului 007 are o miză aparte, deoarece va marca prima schimbare de actor în rolul lui James Bond după mai bine de două decenii. Daniel Craig a fost anunțat drept succesor al lui Pierce Brosnan în 2005 și l-a interpretat pe agentul britanic în cinci filme, începând cu Casino Royale, lansat în 2006, și până la No Time to Die, din 2021.

Craig a adus o versiune mai vulnerabilă și mai dură a personajului, iar povestea sa a avut un final clar în No Time to Die. Din acest motiv, viitorul film este așteptat să deschidă o nouă etapă narativă, independentă de seria cu Daniel Craig.

Schimbarea actorului vine și într-un moment important pentru întreaga franciză. În martie 2025, Amazon MGM Studios a obținut controlul creativ asupra viitoarelor producții James Bond, în urma unui acord cu Barbara Broccoli și Michael G. Wilson, cei care au coordonat seria timp de decenii. Cei doi au rămas coproprietari ai drepturilor asupra francizei, însă deciziile creative pentru viitoarele filme sunt acum conduse de Amazon MGM.

Scenariul este asociat cu Steven Knight, creatorul producției Peaky Blinders, iar regia este atribuită cineastului Denis Villeneuve. Publicațiile de specialitate estimează că noul lungmetraj ar putea ajunge pe marile ecrane abia în anul 2028, ceea ce va marca cea mai lungă pauză dintre două filme din întreaga istorie a francizei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Cutremur politic în Germania. AfD zdrobește partidul cancelarului Friedrich Merz și obține un scor record
Digi24
În ce intersecții din București vor sta polițiștii în prima zi de şcoală. Plan de fluidizare a traficului rutier
Cancan.ro
Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Producătorii i-au trimis acasă INSTANT
Prosport.ro
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Adevarul
Mașinile de lux pe care românii de rând nu aveau voie să le conducă. Bolizii secreți ai comunismului
Mediafax
Pericolul ascuns în conservele de casă. De ce borcanele nu trebuie sterilizate niciodată „după ochi”
Click
Secretul tinereții: are 60 de ani, dar arată ca la 30. Cum se menține fotomodelul Chuando Tan
Digi24
Rusia apelează la moaştele unui sfânt medieval pentru a mobiliza trupele care luptă în Ucraina. Ce spune Putin despre cneazul Donskoi
Cancan.ro
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Ce se întâmplă doctore
Noi detalii în cazul părinților din Italia care au provocat moartea fetiței lor de 5 ani! Ce au scos la iveală anchetatorii
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Dacia renunță la un model care trebuia lansat în 2027. Constructorul își schimbă prioritățile
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
O fosilă străveche vie dezvăluie modul în care a început viața complexă
Mediafax Italia
„Mișcarea cangurului”: NOUL TRUC prin care ȘOFERII EVITĂ RADARELE
Mediafax Spania
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie

Cele mai noi

Trimite acest link pe