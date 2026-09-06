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Victoria Stoiciu intervine în scandalul Călin Georgescu: Biserica Ortodoxă ar putea juca un rol crucial în denunțarea șarlatanilor politici

Victoria Stoiciu intervine în scandalul Călin Georgescu: Biserica Ortodoxă ar putea juca un rol crucial în denunțarea șarlatanilor politici
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Victoria Stoiciu, fost vicepreședinte al PSD, laudă decizia Episcopiei Hușilor de a-l interzice pe pro-rusulCălin Georgescu în biserică. Stoiciu susține că liderii BOR ar trebui să se distanțeze față de orice formă de campanie politică și îl numește pe fostul prezidențiabil „impostor

Senatoarea independentă a părăsit PSD după ce șeful partidului, Sorin Grindeanu, i-a cerut să demisioneze din Senat. Aceasta a preferat să demisioneze din partid, păstrându-și mandatul parlamentar.

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De profesie avocat, Stoiciu este cunoscută pentru frecventele sale poziții de orientare progresistă în spațiul public.

„Este un gest care merită toate felicitările”

În contextul controverselor legate de turneul lui Călin Georgescu de sâmbătă în județele Vaslui și Iași, senatoarea a lăudat poziția Episcopiei Huși prin vocea lui Ignatie Trif.

Ignatie Trif, episcopul Hușilor, a luat o poziție fermă și demnă interzicându-i politicianului pro-rus Călin Georgescu desfășurarea oricăror acțiuni politice în bisericile din eparhia sa, chiar în timpul vizitei de sâmbătă a fostului candidat la prezidențiale în județul Vaslui.

Episcopul Ignatie al Hușilor

Este un gest care merită toate felicitările și respectul nostru pentru curajul de care a dat dovadă.

BOR ar trebui să ia exemplul lui Ignatie Trif, spune Stoiciu

În comentariul său, politiciana mai arată că exemplul lui Ignatie Trif dovedește „tărie morală” și ar trebui urmat de alți slujitori ai BOR, care să denunțe astfel „șarlatanii politici”.

Dacă mai mulți ierarhi ar demonstra un asemenea discernământ și o astfel de tărie morală, Biserica Ortodoxă ar putea juca un rol crucial în denunțarea șarlatanilor politici care se afișează cu pretenții de mesia. Fiind instituția care se bucură de cea mai mare încredere în rândul populației, Biserica rămâne printre puținele voci capabile să ajute un popor hipnotizat de impostori să facă o diferență clară între credința autentică și instrumentalizarea ei cinică în scopuri electorale.

Stoiciu: Călin Georgescu, „un impostor”

„Lipsa de claritate și de curaj pe care o vedem astăzi la mulți preoți — care aleg să legitimeze și să binecuvânteze un impostor fără nicio legătură cu valorile creștinismului — reprezintă o greșeală periculoasă. O alunecare similară s-a produs și în perioada interbelică în raport cu Mișcarea Legionară, iar rezultatul dezastruos al acelei complicități îl cunoaștem deja din istorie.

Tocmai de aceea, exemplul de fermitate dat la Vaslui ar trebui să devină o normă pentru întreaga Biserică”, a conchis senatoarea independentă.

Decizie radicală luată de Episcopia Hușilor

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, anulate pe 6 decembrie 2024, a fost întâmpinat, sâmbătă, de câteva sute de persoane în județul Vaslui. Prima oprire a turneului său a fost piața agroalimentară din Codăești. Vizita, promovată de Georgescu sub mesajul susținerii producătorilor români, a fost urmată de proteste legate de programul neoficial care a circulat în mediul online.

Astfel, o mică fabrică de mobilă din județ a anunțat că nu îl primește în incintă. Pe de altă parte, Episcopia Hușilor a transmis categoric, prin vocea episcopului Ignatie Trif, că nu va permite manifestări politice în bisericile din jurisdicția sa.

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