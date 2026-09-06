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AUR reacționează la succesul partidului AfD în cadrul alegerilor din Germania. Dan Dungaciu, mesaj pentru clasa politică din România

Ruxandra Radulescu
AUR reacționează la succesul partidului AfD în cadrul alegerilor din Germania. Dan Dungaciu, mesaj pentru clasa politică din România
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Vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, și europarlamentarul Gheorghe Piperea au reacționat, după ce un procent copleșitor dintre alegătorii din Germania au votat partidul Alternativa pentru Germania (AfD) la alegerile regionale de duminică. Cei doi politicieni români au transmis un mesaj tranșant, în care îndeamnă la o reconfigurare politică și în România.

Dungaciu a făcut un apel indirect la adresa clasei politice din țară, în contextul tensiunilor pentru desemnarea unui premier și refuzul mai multor partide din fosta coaliție de guvernare de a fi de acord cu un guvern din care face parte și AUR. Dungaciu face aluzie și la faptul că, la alegerile Parlamentare, AUR s-a clasat pe locul al doilea.

 „AfD – 44,5%!
Cât vă mai trebuie ca să vă treziți? Nu e cazul să vorbim serios și despre România?”, spune Dungaciu, într-un mesaj pe Facebook.

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Gheorghe Piperea: „De azi, totul se schimbă fundamental în UE”

Europarlamentarul Gheorghe Piperea este de părere că victoria partidului Alternativa pentru Germania (AfD) marchează un punct de cotitură în peisajul politic al Uniunii Europene.

„Cifrele estimative ale alegerilor din landul german Saxonia inferioară arată o victorie clară a suveraniștilor de la AfD, cu 44,5%.

Fără ironie: dacă Merz & Ursula nu vor decide să aleagă “modelul” aplicat în România, anulând alegerile pentru ingerință rusă, se poate spune că, de azi, totul se schimbă fundamental în UE.”, menționează acesta.

Potrivit lui Piperea, victoria AfD-lui reprezintă un prilej de expansiune pentru partidele ce apără valorile tradiționale.

„Nu va mai exista “cordon sanitar” (sau scut “democratic” european). Nu va mai fi vorba de o Uniune cu tendințe sovietice, condusă de birocrați ne-aleși de nimeni. Europenii își vor putea lua înapoi valorile europene, batjocorite de birocrația UEropeană.

Alternativa pentru Germania (AfD), „rezultat istoric” la alegerile de duminică

Alternativa pentru Germania (AfD) revendică dreptul de a conduce landul Saxonia-Anhalt după scorul record obținut la alegerile regionale de duminică.

Lidera partidului, Alice Weidel, a menționat că este „rezultat istoric” , în timp ce candidatul AfD la funcția de premier, Ulrich Siegmund, a declarat că partidul său „a scris istorie”.

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