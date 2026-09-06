Investigațiile din Statele Unite privind originile pandemiei de COVID-19 au intrat într-o nouă etapă. FBI și Departamentul american al Justiției verifică documente, e-mailuri, convorbiri și înregistrări financiare care îi privesc pe mai mulți oameni de știință și foști oficiali, printre care și dr. Anthony Fauci, una dintre figurile centrale ale răspunsului american la pandemie.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă au existat încercări de a minimaliza sau de a ascunde informații referitoare la ipoteza potrivit căreia virusul ar fi putut proveni dintr-un incident de laborator la Wuhan, China.

FBI verifică documentele mai multor oameni de știință

Noi informații apărute în presa americană arată că FBI și procurorii Departamentului Justiției continuă să analizeze modul în care autoritățile și comunitatea științifică au tratat, în primele luni ale pandemiei, ipoteza unei posibile scurgeri dintr-un laborator din China.

Potrivit informațiilor citate de The Independent, anchetatorii ar fi căutat probe în e-mailuri, înregistrări telefonice și documente referitoare la plăți sau alte tranzacții. Verificările ar viza cel puțin opt oameni de știință, printre care și Anthony Fauci.

Una dintre întrebările aflate în atenția anchetatorilor este dacă anumite persoane din instituțiile americane ar fi încercat să reducă importanța ipotezei că SARS-CoV-2 ar fi putut ajunge în populație în urma unui incident produs într-un laborator din Wuhan.

Fostul consilier al lui Fauci și-a recunoscut vinovăția într-un dosar privind documente federale

Un element important al investigației îl reprezintă cazul doctorului David Morens, fost consilier principal în cadrul Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase, instituție condusă timp de mulți ani de Anthony Fauci.

În august 2026, Morens a pledat vinovat la o acuzație de conspirație într-un dosar privind evitarea regulilor federale de păstrare și furnizare a documentelor. Potrivit Departamentului american al Justiției, cazul privește inclusiv comunicări despre finanțarea cercetărilor legate de coronavirusuri.

Autoritățile susțin că Morens a folosit, între altele, mijloace de comunicare care nu făceau parte din sistemele oficiale ale guvernului, în contextul unor discuții care ar fi trebuit păstrate ca documente federale. Procurorii au cerut și documentele care ar putea avea legătură cu Fauci. Potrivit informațiilor publicate de presa americană, au fost căutate inclusiv eventuale mesaje trimise de Fauci de pe conturi personale către anumiți cercetători.

Fauci a invocat de peste 100 de ori Amendamentul al Cincilea

Tensiunile au crescut după audierea lui Anthony Fauci din 29 iulie 2026 în Comisia pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale a Senatului. Vezi mai multe despre audiera lui aici. În timpul audierii, fostul director a invocat de peste 100 de ori protecția oferită de Amendamentul al Cincilea al Constituției SUA și a refuzat să răspundă la numeroase întrebări ale senatorilor.

Amendamentul al Cincilea îi permite unei persoane să refuze să ofere declarații care ar putea fi folosite ulterior împotriva sa într-o cauză penală. Invocarea acestui drept constituțional nu reprezintă, în sine, o recunoaștere a vinovăției.

Fauci a susținut că audierea condusă de senatorul republican Rand Paul ar putea fi folosită pentru a construi un caz penal împotriva sa. Paul, unul dintre cei mai vocali critici ai lui Fauci, a contestat însă dreptul acestuia de a refuza să răspundă.

Disputa complicată de grațierea acordată de Joe Biden

Situația juridică este neobișnuită și din cauza grațierii acordate lui Fauci înainte ca Joe Biden să părăsească Casa Albă. Documentul oficial îi oferă lui Fauci o grațiere completă și necondiționată pentru eventuale infracțiuni federale legate de activitatea sa ca director și de rolurile sale în administrația americană, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și momentul grațierii, în ianuarie 2025.

Biden a precizat atunci că acordarea grațierii nu trebuie interpretată drept o recunoaștere a faptului că Fauci ar fi comis vreo infracțiune. Fostul președinte a justificat măsura prin dorința de a-l proteja de ceea ce considera posibile urmăriri penale nejustificate și motivate politic.

Grațierea a generat însă o dispută juridică în timpul audierilor din Senat. Rand Paul susține că, fiind protejat prin grațiere pentru faptele acoperite de document, Fauci nu mai putea folosi Amendamentul al Cincilea pentru a evita răspunsurile. Democrații din comisie au contestat această interpretare. Senatorul Gary Peters a avertizat că sancționarea unei persoane pentru invocarea protecției constituționale ar putea crea un precedent periculos pentru viitoarele audieri din Congres.

O comisie a Senatului l-a declarat pe Fauci în sfidarea Congresului

La 6 august 2026, Comisia pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale din Senat a aprobat o rezoluție prin care Fauci este considerat în sfidarea Congresului pentru refuzul de a răspunde la întrebări. Rezoluția a trecut cu 8 voturi la 5, pe linii de partid, republicanii susținând măsura. Prin urmare, Fauci nu a fost condamnat penal prin acest vot.

Ce încearcă să afle acum anchetatorii

Miza investigațiilor este mai largă decât conduita unei singure persoane. Autoritățile încearcă să reconstruiască discuțiile purtate în interiorul instituțiilor și între oamenii de știință în perioada în care lumea încerca să afle de unde provenea noul coronavirus.

Printre aspectele verificate se află modul în care a fost analizată ipoteza unui accident de laborator, comunicările dintre cercetători și oficiali și eventuala existență a unor informații care nu au fost păstrate sau furnizate prin canalele oficiale.

În acest moment, cazul se află încă într-o etapă de investigație. Faptul că FBI sau procurorii solicită și analizează documente nu demonstrează că persoanele vizate au comis infracțiuni.

Cert este că dosarul privind originile COVID-19, care a provocat ani întregi de dispute politice și științifice în Statele Unite, revine în centrul atenției. Ancheta referitoare la David Morens, documentele solicitate în legătură cu Anthony Fauci și confruntarea din Senat deschid un nou capitol într-o controversă care, la mai bine de șase ani de la izbucnirea pandemiei, rămâne departe de a fi încheiată.