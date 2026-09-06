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Președintele Nicușor Dan, vizită surpriză la o instituție de învățământ, în prima zi de școală

Ruxandra Radulescu
Președintele Nicușor Dan, vizită surpriză la o instituție de învățământ, în prima zi de școală
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Președintele Nicușor Dan va merge, în prima zi a anului școlar, în județul Călărași, pentru o vizită oficială la Școala Gimnazială nr. 1 Curcani. Ulterior, acesta va reveni la Palatul Cotroceni, pentru ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

La ora 10:30, președintele Nicușor Dan va ajunge la Școala Gimnazială nr. 1 Curcani, situată pe strada Peneș Curcanul nr. 47, în comuna Curcani, județul Călărași, a transmis Administrația Prezidențială.

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Foto: captură Administrația Prezidențială

Foto: captură Administrația Prezidențială

Vizita are loc în prima zi de școală din anul școlar 2026-2027, când elevii din România revin la cursuri.

Noul an școlar a început administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep luni pentru majoritatea elevilor. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 18 iunie 2027 pentru cei mai mulți dintre elevi.

Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește luni, 7 septembrie, la Palatul Cotroceni, la convocarea președintelui Nicușor Dan.

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc luni, 7 septembrie 2026, ora 15:00, la Palatul Cotroceni”, anunţă duminică Administraţia Prezidenţială.

Pe agenda ședinței se află Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, programul Armata României 2044, dar și viitorul prezenței militare americane în Europa și pe teritoriul țării noastre.

De asemenea, va fi discutat şi documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în şedinţa de lucru interinstituţională din data de 13.08.2026.

Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036

Unul dintre cele mai importante puncte de pe ordinea de zi îl reprezintă Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, document care vizează dezvoltarea și modernizarea capacităților militare ale României în următorul deceniu.

Pe ordinea de zi se mai află ”termeni de referinţă privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forţelor SUA şi a locaţiilor de dislocare în Europa”, precum şi consolidarea prezenţei militare americane pe teritoriul României.

FOTO: Mediafax

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