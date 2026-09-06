Potrivit unei proiecții electorale realizată de ARD, AfD ar putea câștiga alegerile cu scorul de 47%, în timp ce CDU crește la 19%, iar Verzii și Stânga la 10%. Social-democrații stangează la 8%. Liderul AfD din Saxonia-Anhalt a sugerat că o coaliție este pe masă.

„Întindem o mână tuturor forțelor democratice care doresc să adopte politici mai bune”, a declarat Siegmund după ce sondajele la ieșirea din urne au arătat că partidul său a obținut 44,5% din voturi – puțin sub 50%, scorul necesar pentru ca AfD să guverneze singur landul german.

.Subiecte precum migrația și securitatea internă nu au fost negociabile, a spus el.

AfD din Germania va discuta cu orice partid cu poziții politice comune, a declarat co-liderul național Alice Weidel.

„Acesta este mandatul alegătorilor; asta așteaptă ei de la noi”, a declarat Weidel pentru postul de radio ARD.