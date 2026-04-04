Record pentru o sticlă de vin vandută vreodată. Suma se apropie de un milion de dolari, potrivit The Telegraph.

Astfel, un cumpărător secret își ia acasă o sticlă de vin din recolta din 1945 de la o proprietate franceză pentru suma de peste 600.000 de lire sterline.

Iar weekendul trecut, o singură sticlă de Romanée-Conti 1945 s-a vândut cu 812.500 de dolari (616.000 de lire sterline) la o licitație din New York, consolidând și mai mult statutul de cea mai râvnită proprietate din regiunea franceză.

Dar o sticlă de Burgundy a doborât recordul mondial pentru cel mai scump vin vândut vreodată. Cumpărătorul secret, care nu este francez, a fost considerat „un băutor autentic”.

Vânzarea a avut loc la licitația Acker’s La Paulée din SUA, unde evenimentul de trei zile al casei de licitații de vinuri fine a adus peste 25 de milioane de dolari și a stabilit 460 de recorduri mondiale, cu peste 7.600 de sticle de Burgundia vândute.

Recolta are o greutate istorică rară, deoarece 1945 a fost atât un an excepțional pentru vinul din Burgundia, cât și ultima recoltă înainte ca domeniul să-și dezrădăcineze vițele de dinainte de filoxeră de pe mica parcelă Romanée-Conti, producând doar 600 de sticle.

După vânzare, John Kapon, președintele Acker’s, a declarat: „Am făcut istorie în acest weekend. Am avut privilegiul de a degusta Romanée-Conti din 1945 doar de trei ori în viața mea și este cel mai grozav vin pe care l-am gustat vreodată.”

El a spus că evenimentul a reflectat „cererea tot mai mare de vinuri trofeu la cel mai înalt nivel al pieței vinurilor fine”.

Lumea vinului, în special în Franța, este în criză, deoarece producătorii se confruntă cu o cerere în scădere și un consum mai slab.

