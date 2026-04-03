Vinuri vechi de 100 de ani, servite la mesele regale, scoase la licitație de Artmark

Casa A10 by Artmark a anunțat o licitație cu băuturi de colecție. Evenimentul este programat în data de 7 aprilie, de la ora 12.00, pe Platforma Artmark Live.

Vedeta licitației, Château Mouton-d’Armailhacq, Pauillac din 1924

Așa cum este și o sticlă de vin veche de mai bine de 100 de ani: Château Mouton-d’Armailhacq, Pauillac (1924), o sticlă de vin veche de mai bine de 100 de ani și o mărturie rară a unui Bordeaux de epocă. Provenit din celebrul areal Pauillac, sinonim cu unele dintre cele mai prestigioase vinuri din lume.

Vintajul 1924 aparține unei perioade interbelice în care vinurile erau produse și îmbuteliate cu metode tradiționale. Supraviețuirea unei astfel de sticle până astăzi o transformă într-un veritabil document al istoriei vinului. Sticla are în evenimentul Artmark prețul de pornire de numai 100 de Euro.

Licitație de Paște cu Băuturi de Colecție

Kweichow Moutai Kuíhuā Sunflower, din anii 1970, nu este doar un distilat rar, ci și un simbol al unei epoci. Vinul este o ediție de export devenită astăzi una dintre cele mai căutate expresii istorice ale celebrului baijiu chinez. Asociat de-a lungul timpului cu protocolul oficial și marile banchete de stat.

Această etichetă are în evenimentul Artmark un preț de pornire de 2.500 de Euro. Având în vedere că în licitațiile internaționale exemplare similare au atins estimări și rezultate de zeci de mii de Euro, în funcție de proveniență și stare.

Într-o formulă mai specializată decât edițiile precedente, Licitația de Băuturi de la Artmark este dedicată cunoscătorilor care caută nu doar etichete celebre, ci și povești și repere istorice ale marilor terroir-uri.

Selecția reunește nume grele din Burgundia – Chambertin, Mazoyères-Chambertin, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Échezeaux, Romanée-Saint-Vivant sau Richebourg, într-o ofertă rară pe piața locală, a mai scris sursa menționată.

Petrus, Pomerol, 2011 și 2013, depășesc statutul de etichetă

La licitație sunt scoase și loturile Petrus, Pomerol, 2011 și 2013, vinuri care depășesc statutul de etichetă pentru a deveni adevărate mituri ale Bordeaux-ului.

Cultivat pe un terroir unic, Petrus a fost servit inclusiv la masa regală britanică și rămâne, pentru colecționari, una dintre cele mai dorite prezențe într-o selecție de elită.

Licitația aduce și o piesă cu totul excepțională. Nikka Nine Decades Whisky, creat pentru aniversarea a 90 de ani ai casei japoneze fondate de Masataka Taketsuru.

Acest blend reunește distilate din nouă decenii diferite, devenind o veritabilă „arhivă lichidă” a istoriei whisky-ului japonez, inspirată de destinul fondatorului său, format în Scoția și devenit figură emblematică a culturii nipone.

Recomandarea autorului: