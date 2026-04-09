Prima pagină » Actualitate » Revoltă în timpul vizitei lui Florin Manole la Damen Mangalia. „Bolojane, de ce nu ești aici?”

Revoltă în timpul vizitei lui Florin Manole la Damen Mangalia. „Bolojane, de ce nu ești aici?”

Bianca Dogaru

Vizita ministrului Muncii pe șantierul naval din Mangalia a fost marcată de un val de furie la adresa premierului Ilie Bolojan. Angajații aflați în pragul falimentului au cerut prezența șefului Guvernului pentru a explica de ce a crescut taxele și impozitele.

Vezi galeria foto
4 poze

„Bolojan unde e? Să vină Bolojan!”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a ajuns miercuri la Damen Mangalia pentru a anunța plata salariilor restante din Fondul de garantare, chiar înainte de Paște. Totuși, prezența sa pe șantier nu a liniștit spiritele muncitorilor afectați de falimentul companiei. În timpul declarațiilor, angajații au ignorat explicațiile ministrului și și-au îndreptat furia către absența premierului Ilie Bolojan.

„Bolojan unde e? Să vină Bolojan! Ăla nu are curaj să vină. Aduceți-l și pe Bolojan aici”, s-a auzit din rândul mulțimii.

Oamenii au taxat dur politica fiscală a actualului cabinet.

„El a mărit taxele și impozitele. Nu are și el un rol aici? Bolojan a mărit tot, nu ministrul muncii”, au strigat muncitorii.

Falimentul Damen Mangalia și impactul local

Șantierul Naval Mangalia a intrat oficial în procedură de faliment după ce creditorii au respins planul de reorganizare. Această decizie a anulat speranțele de atragere a unui investitor strategic și a dus la lichidarea activității. Sindicatele au atras atenția că efectele sunt dezastruoase pentru comunitatea locală, deoarece șantierul reprezenta principalul motor economic al orașului.

Datele de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța arată că peste 1.050 de persoane au rămas fără venituri după prăbușirea gigantului industrial. Ministerul Muncii a decis acordarea acestor sume pentru a preveni riscul de excluziune socială în zona Mangalia.

Cele mai noi

Trimite acest link pe