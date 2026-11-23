Dialog încins la tv între Gigi Becali și moderatorul Vali Moraru, remarcă PROSPORT. Cei doi s-au contrat la finalul partidei FC Argeș – FCSB, scor 0-0.

Latifundiarul din Pipera a intrat în direct la Digi Sport ca să discute despre joc, iar la un moment dat discuția a deviat spre „adversarii” omului de afaceri.

Moraru i-a închis telefonul lui Gigi Becali

Prezent în studio, jurnalistul Remus Răureanu a devenit o țintă pentru Becali, care a pornit un potop de jigniri. Ziarul și-a permis să vorbească despre evoluția luiDennis Drăguș în partida de la Mioveni, iar Becali a intervenit rapid, făcând referire la faptul că Răureanu lucrează și la IamSport, site unde pachetul majoritar de acțiuni este deținut de milionarul Simion Apreutese.

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Becali și Apreutese au negociat în urmă cu trei ani, ultimul a vrut să cumpere Palatul din Aleea Alexandru, proprietate deținută de patronul FCSB. ProSport a scris în exclusivitate atunci despre acele tratative, Becali fiind la un pas să vândă Palatul cu 25 de milioane de euro.

„Nu vreau să mă cert cu domnul Răureanu…Unde a văzut el că lovește Drăguș cu cotul sau că e nervos? A vrut să scape de ținere. Dacă îl lovea, vedeam sânge. Răureanu e băiat deștept, dar el mai lucrează la o emisiune de nebuni (n.red. – referire la iAMSport)… Mi-a zis mie MM că lucrezi la ăla (n.red. – Simion Apreutese) care a vrut să cumpere Palatul cu 25 de milioane de euro de la mine și Steaua cu 25 de milioane, dar să ia cinci milioane de la bancă și să dea banii în doi ani”, a răbufnit Becali.

În acel moment, Vali Moraru a intervenit: „Domnule Becali, nu ne interesează! Remus Răureanu este un jurnalist cu 20 de ani de experiență și poate să aibă o opinie dacă lovește sau nu Drăguș. Și vedeți că jigniți oameni care nu sunt de față și apoi vă dați omul lui Dumnezeu, om cu credință”.

„Dacă lucrezi pentru un nebun, ajungi și tu (n.red. – despre Răureanu). Lucrezi cu cioflingari…”, a continuat Gigi Becali. Imediat, replica lui Moraru a fost „La revedere, închidem, nu se poate așa!”.

În minutul 32 al jocului cu FC Argeș, Drăguș l-a împins pe Tofan și apoi l-a lovit cu cotul în față pe Oancea, care se afla în spatele lui. Gigi Becali și-a apărat jucătorul, care a fost avertizat doar cu cartonaș galben.

„Unde a lovit omul? Roșu e posibil și, chiar dacă lua roșu, el e instigat. Și în dosarele penale, când te instigă cineva, nu te mai ia la pușcărie. Dacă te duci și îl înjuri și îl scuipi, cum a fost ăla de i-a dat cu capul. Unde l-ați văzut voi nervos pe Drăguș? Din mișcarea lui l-a atins puțin. Dacă era cu cotul, vedeam o bubă, ieșea sânge”, a spus Becali.