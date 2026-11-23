Un produs de lux, apreciat și cumpărat de mulți români, intră astăzi în oferta Lidl. Deși nu este vorba despre un preparat tradițional românesc, mulți oameni îl consumă și se bucură de aroma și beneficiile sale pentru sănătate.

Lidl și-a actualizat catalogul de produse și a anunțat care sunt articolele ce pot fi achiziționate săptămâna aceasta. Mai mult, o selecție largă de produse beneficiază de reduceri consistente.

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Mierea de Manuka, cunoscută mai ales pentru conținutul de metilglioxal (MGO), un compus căruia i se atribuie activitate antibacteriană, este unul dintre articolele care pot fi cumpărate începând de astăzi de la Lidl.

Un borcan de 250 de grame de miere de Manuka costă 89,99 lei. Este produsă de albine din nectarul florilor arbustului Manuka (Leptospermum scoparium), o plantă originară din Noua Zeelandă și Australia.

Spre deosebire de mierea obișnuită, Manuka prezintă o activitate antibacteriană specifică, studiată inclusiv pentru utilizarea în îngrijirea rănilor. Are o textură mai densă și o culoare care variază de la auriu la brun-caramel, iar gustul este distinct, dulce, cu note ușor intense, pământii și aromate. Este mai scumpă decât multe sortimente obișnuite de miere, principalele motive fiind raritatea, condițiile de recoltare și procesul riguros de verificare a autenticității.

De asemenea, tot în această săptămână se regăsesc o mulțime de produse la reducere, printre care zacusca de vinete, fasolea albă, chifteluțe vegane, pate vegetal, halva, vinete coapte și tocate, salam de biscuiți, lămâi, roșii cherry, kaki, ceapă galbenă, clementine și mute alte variante potrivite pentru toate gusturile.