Complexul Energetic Oltenia anunță oprirea grupului energetic 5 de la Termocentrala Turceni. Aceasta ar urma să fie închisă în perioada 23 noiembrie-12 decembrie 2026, pentru revizia planificată. Măsura a fost aprobată de Dispeceratul Energetic Național.

Potrivit companiei, revizia include reparații la cazan, sistemul de alimentare cu cărbune, instalațiile turbinei și cele de evacuare a cenușii. Lucrările urmăresc prevenirea defecțiunilor, iar grupul va fi repornit după verificările și testele tehnice.

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„Lucrările vor cuprinde verificarea și întreținerea echipamentelor și instalațiilor, precum și realizarea intervențiilor necesare pentru funcționarea în condiții de siguranță și fiabilitate a grupului energetic. Se vor realiza lucrări de reparații la sistemul de presiune ale cazanului, sistemul de alimentare cu cărbune, instalațiile auxiliare ale turbinei și la instalațiile de evacuare cenușă.

Revizia face parte din programul de mentenanță și urmărește menținerea capacității de exploatare a echipamentelor și prevenirea apariției unor defecțiuni în funcționare.

După finalizarea lucrărilor și efectuarea verificărilor și probelor tehnice, grupul energetic va fi repus în funcțiune, în conformitate cu cerințele de exploatare și în coordonare cu Dispecerul Energetic Național”, a transmis compania, arată Gorjeanul.ro.

Grupul energetic de la Turceni a fost oprit accidental de 13 ori

În luna octombrie, grupul energetic de la Turceni a fost oprit accidental de 13 ori. Grupul a necesitat 48 de ore pentru reparații și repornire, după ce o fisură la cazan a provocat o explozie în instalație. Termocentrala Turceni mai are 530 de angajați, dintre care 100 provin de la Ișalnița. Unitatea are în depozite 330.000 de tone de cărbune și 120 de salariați disponibili pentru lucrări de reparații.

„Orice grup energetic, indiferent cât de bun sau nou, are nevoie de reparații programate, anuale. Dacă ar exista două grupuri, problema noastră nu ar fi majoră. Grupul 5 trebuia să intre în reparații programate de câteva săptămâni, pe o perioadă este de trei săptămâni. Luni dimineața, din cauza eroziunii, cărbunele erodează peretele cazanului, au apărut fisuri și, în cele din urmă, cazanul s-a fisurat, s-a spart, în timp ce se producea „explozia”.

De fapt este un fenomen evolutiv. În cazan, presiunea de lucru este 180, 190 de bari, cărbunele pe care noi îl injectăm în cazan efectiv spală pereții membrană, de asta apare eroziunea, e un fenomen normal. Nu a fost nimeni rănit, pentru că totul se produce în interior”, a spus, atunci, Ștefan Leu, directorul SE Turceni.