Reformele lui Bolojan, un CHIN inutil. Robert Turcescu: „Tăierile au o limită și impozitările crescute vor duce la creșterea evaziunii fiscale”

Jurnalistul Robert Turcescu a declarat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că deficitul României de 7,8% nu poate fi acoperit prin măsurile impuse de guvernul Bolojan, având în vedere împrumuturile și dobânzile plătite lunar de țara noastră. „Tăierile au o limită și impozitările crescute vor duce la creșterea evaziunii fiscale”, a subliniat Turcescu. Urmărește emisiunea integral AICI.

Robert Turcescu a precizat că reformele luate de premierul Ilie Bolojan sunt inutile în acoperirea deficitului bugetar, luând în considerare ritmul în care România se împrumută și dobânzile aferente pe care trebuie să le achite lunar.

„Uită-te la ce bani împrumutăm lună de lună? La ce dobânzi plătim lună de lună. Uită-te la ce încasări sunt la bugetul de stat lună de lună și ai să vezi că ceea ce face domnul Bolojan în moment e de față e fix pix”, a precizat Robert Turcescu.

„Tăierile au o limită, iar impozitările crescute vor duce la creșterea evaziunii fiscale”

Jurnalistul Ionuț Cristache a atras atenția asupra faptului că însuși Bolojan a recunoscut că măsurile pe care le-a luat nu vor ajuta la scăderea deficitului sub 8% până la sfârșitul anului curent.

Robert Turcescu argumentat că un deficit de 7,8% nu poate fi acoperit prin tăieri și impozite, deoarece „tăierile au o limită, iar impozitările astea crescute vor duce la creșterea evaziunii fiscale, nu la creșterea gradului de colectare”. De asemenea, acesta a ironizat și afirmația lui președintelui Nicușor Dan care a precizat reformele, spunând că au fost făcute „în grabă” și că le va „corecta” abia la 1 ianuarie 2027.

„Nu poți să acoperi un deficit prin tăieri și impozitări. Pentru că la un moment dat tăierile au o limită și pentru că impozitările astea crescute vor duce la creșterea evaziunii fiscale, nu la creșterea gradului de colectare. Și atunci noi suntem în fața unei realități zguduitoare. Eu l-am auzit pe ăsta spunând pe Nicușor: „S-au făcut în grabă, o să le corectăm de la 1 ianuarie 2027. Stropim cu jet mic intermitent acest incendiu”, a precizat Turcescu.

De asemenea, Robert Turcescu a menționat că, din momentul în care Bolojan și Nicușor Dan au ajuns la conducerea țării, niciunul dintre ei nu a vorbit despre un proiect de țară.

„Vreau să subliniez acest aspect. Nu i-am auzit pe ăștia, de când s-au înscăunat unul președinte, altul premier, să zică așa:

„Oameni buni, vreau să vă spun un lucru îmbucurător. Am luat decizia ca împreună cu membrii executivului să investim în România, în dezvoltarea agriculturii, turismului. Ne-am hotărât să devenim performanți într-un anumit domeniu și să creăm plus valoare în acel domeniu, cât nu creează Polonia, Bulgaria, Ungaria sau alte țări din Uniunea Europeană. Vrem să devenim lideri ai Uniunii Europene în 10 ani de zile”, a precizat Robert Turcescu.