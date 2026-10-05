În urma unei cercetări selective demarate de Institutul Național de Statistică, s-a constatat că regiunea Nord-Vest este a doua cea mai prosperă regiune din România, după București-Ilfov. Aici, veniturile gospodăriilor depășesc media națională de 9.525 de lei. Datele se află mai jos.
Gospodăriile din regiunea Nord-Vest aveau, la data de 1 ianuarie 2026, venituri medii lunare de 9.994 de lei. Suma depășea media națională de 9.525 de lei. Salariile reprezentau principala sursă de venit, cu o medie de 7.072 de lei pe gospodărie, adică 70,8% din total. Pensiile au contribuit cu 1.522 de lei, respectiv 15,2%.
Datele indică consolidarea axei economice Cluj-Oradea. Piața muncii din regiune generează venituri peste nivelul înregistrat în majoritatea zonelor țării. Nord-Vestul are și cele mai mari venituri din proprietăți, de 62 de lei pe gospodărie. Însă, acestea reprezintă doar 0,6% din veniturile totale, arată Profit.ro.
București-Ilfov are cele mai mari venituri medii pe gospodărie, de 13.034 de lei pe lună, potrivit analizei. Suma este cu 37% peste media națională, iar salariile aduc 10.227 de lei, adică 78,5% din venituri. Pensiile reprezintă doar 12,2% din bugetul gospodăriilor.
Regiunea Centru a avut venituri medii de 9.505 lei pe gospodărie, aproape de media națională. Salariile au reprezentat 65,4% din venituri, iar pensiile 18,4%. Activitățile independente neagricole au adus 498 de lei, peste dublul mediei naționale.
Gospodăriile din regiunea Vest au avut venituri medii de 9.094 de lei pe lună. Salariile au reprezentat 70,4% din total, iar pensiile 18,5%. Regiunea are cele mai mici venituri din agricultură, de doar 14 lei pe gospodărie. Veniturile din proprietăți au fost aproape inexistente, de 32 de bani pe lună.
În Sud-Muntenia, gospodăriile au avut venituri medii de 9.113 lei pe lună. Salariile au reprezentat aproape 69% din total, iar prestațiile sociale au ajuns la 1.960 de lei.
În Sud-Vest Oltenia, veniturile au fost de 9.017 lei pe gospodărie. Pensiile au avut o pondere de 19,2%, iar salariile au reprezentat 67,7% din venituri.
Sud-Estul are cele mai mici venituri medii pe gospodărie, de 8.271 de lei pe lună. Salariile au reprezentat 64,6% din venituri, iar pensiile 20%, cea mai mare pondere din țară. Împreună, prestațiile sociale au ajuns la aproape un sfert din veniturile gospodăriilor.
Nord-Estul a avut venituri medii de 8.318 lei pe gospodărie, al doilea cel mai scăzut nivel din țară. Aici, salariile au reprezentat doar 56,1% din venituri. Agricultura a adus 181 de lei, iar veniturile în natură au ajuns la 1.039 de lei pe gospodărie, respectiv 12,5% din total.
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