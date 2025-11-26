Reguli stricte pentru șoferi. Cum sunt sancționați cei care întorc și merg înapoi în intersecții sau pe autostradă

Codul Rutier impune reguli stricte pentru șoferi. Anumite manevre nu pot fi efectuate, fiind interzise prin legislația rutieră actuală. Altele pot fi efectuate doar în condiții de maximă siguranță și vizibilitate, fără să fie pus traficul în dificultate. Iată cum pot fi sancționați conducătorii auto care întorc și merg înapoi în intersecții sau pe autostradă.

Întoarcerea și refacerea unei manevre trebuie să fie efectuate în condiții de siguranță, pentru a nu pune traficul și participanții la trafic în pericol. Astfel de manevre sunt strict controlate de Codul Rutier. De pildă, mersul înapoi pe autostradă, chiar și pentru câțiva metri, precum și întoarcerea într-o intersecție aglomerată pot avea consecințe grave. De aceea, șoferii trebuie să respecte legislația rutieră.

Sancțiuni dure pentru șoferi și pericol în trafic

Chiar și în condițiile în care conducătorii auto nu sunt opriți în trafic de către agenți, aceștia tot pot fi sancționați potrivit legii, fiind înregistrați de camerel de supraveghere. Sunt identificați pe baza înregistrărilor video, apoi sancțiunile le vin direct prin poștă. Codul Rutier explică pe larg care sunt manevrele sau comportamentele pe care șoferii nu trebuie să le facă pe domeniul public.

Întoarcerea poate fi permisă de Codul Rutier doar în condițiile în care manevra nu va pune în pericol traficul. Totuși, întoarcerea devine contravenție atunci când există un marcaj de interzicere a întoarcerii. Altfel, manevra de întoarcere este descurajată în intersecțiile nesemaforizate aglomerate, chiar dacă nu este interzisă în legislație.

Șoferul este amendat, iar permisul îi este suspendat, în condițiile în care manevra de întoarcere este efectuată într-un loc nepermis. Șoferii sunt sancționați drastic și atuni când întorc pe trecerea de pietoni.

Altfel, legislația rutieră arată clar faptul că șoferii nu au voie să meargă înapoi pe autotradă, fiind o manevră în urma căreia pot avea loc accidente grave. Pe lângă o amendă considerabilă, conducătorul auto care merge înapoi pe autostradă va rămâne fără permis. Măsuri similare sunt luate și în cazul celor care întorc sau merg înapoi pe drumurile expres, arată Playtech.

Sursă foto: Mediafax Foto / Arhivă Gândul